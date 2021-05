Cellulari e minori, una legge per vietarli a scuola e limitarne l’uso fino a 12 anni

Pubblicità

Bambini e adolescenti soffrono di dipendenza da cellulare? Per contrastare il ‘device’ come ‘vizio’ un gruppo di deputati M5S, prima firmataria Rosalba De Giorgi, ha avanzato una proposta di legge alla Camera per disciplinare l’uso degli smartphone, vietandoli a scuola e limitandoli fino ai 12 anni. La pdl prevede inoltre sanzioni dai 300 ai 1500 euro per gli adulti che permettono trasgressioni.

L’esempio della Francia

L’esempio, in primis, viene dalla Francia. Oltralpe, infatti, nel 2018 è entrata in vigore una legge per la quale agli studenti è vietato l’utilizzo del telefono durante le ore di insegnamento e nei luoghi scolastici. “La presente proposta di legge – come riportato nella relazione – non solo intende introdurre anche in Italia quanto già previsto in Francia nell’ambito scolastico, ma intende andare oltre, non circoscrivendo il suo campo di azione a un solo contesto”.

Tant’è che la proposta di legge prevede nei primi tre anni di vita “il divieto dell’utilizzo di smartphone, tablet e qualsiasi altro dispositivo digitale”. Nei successivi tre anni “è consentito far avvicinare gradualmente il minore alla tecnologia per non più di un’ora al giorno” che, nella fascia di età compresa tra i sei e gli otto, “passa a tre ore giornaliere”. Infine, “dai nove ai dodici anni di età la fruizione dei media device dovrà essere limitata a quattro ore giornaliere, sempre sotto la supervisione dei genitori”.

Per la corretta attuazione della legge, i deputati proponenti ritengono necessario prevedere anche sanzioni pecuniarie per i genitori che “consentiranno ai propri figli non ancora dodicenni di navigare on line e di utilizzare smartphone, tablet e qualsiasi altro dispositivo digitale senza accompagnamento e presidio educativo”. La multa va “da un minimo di 300 euro a un massimo di 1.500 euro”.

No a crociata contro tecnologia ma combattere la dipendenza dai device

I firmatari precisano: “Non vuole essere una ‘crociata’ contro la tecnologia che, come da anni sostengono illustri esponenti della Società italiana di pediatria, in determinate situazioni può anche avere un impatto positivo sull’apprendimento in età prescolare a patto che vi sia il costante affiancamento dei genitori, ai quali spetta sempre e comunque di vigilare e di dare il buon esempio”.

Talvolta, però, il buon esempio, viene sottolineato, cede il campo a scelte ‘di comodo’ di genitori che chiudono un occhio rispetto alla ‘presa’ che il display ha sui piccoli di casa.

D’altra parte, fior di studi hanno dimostrato come “difficoltà di apprendimento, ritardi nello sviluppo del linguaggio, perdita della concentrazione, aggressività ingiustificata, alterazioni dell’umore, disturbi del sonno, dipendenza” riscontrabili in bambini e adolescenti siano gli effetti conseguenti all’utilizzo prolungato dei cellulari e degli altri apparecchi elettronici. Nello stesso tempo, rilevano i presentatori della pdl, i pediatri italiani da tempo stanno cercando di mettere in guardia dai rischi a cui i più piccoli vanno incontro, ma non tutti li prendono sul serio. Potenziali problemi di salute, di sviluppo psichico e questioni educative che non sempre genitori e adulti in generale capiscono fino in fondo.

I proponenti evidenziano che la tendenza di alcuni genitori a lasciare che i propri figli minorenni portino con sé a letto smartphone, videogiochi e tablet perché convinti che possano ‘conciliare’ il sonno” è “assolutamente deleteria”. “La struttura ossea di un bambino ha uno spessore ridotto” rispetto a quella di un ragazzo o di un adulto e ha anche “un tessuto cerebrale in grado di assorbire maggiormente l’energia trasmessa dai telefoni”.

La proposta di legge nel dettaglio

La pdl si compone di otto articoli. L’articolo 1 stabilisce la finalità del provvedimento, ovvero la salvaguardia del processo di crescita psicofisico dei bambini minori di dodici anni. L’articolo 2 dà una definizione di quali siano i dispositivi elettronici vietati e il terzo articolo illustra le modalità di utilizzo in base alle fasce d’età. L’articolo 4 prevede l’introduzione del divieto di divieto di telefoni e altri dispositivi nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. L’articolo 5 prevede l’impegno da parte del governo e del ministero nella promozione di campagne di sensibilizzazione sull’argomento. Il sesto articolo introduce l’obbligo di osservanza della legge e il 7 definisce le sanzioni pecuniarie per quanti trasgrediscono. Infine, l’articolo 8 prevede la necessità di una copertura finanziaria pari a 50.000 euro annui a partire dal 2021.





