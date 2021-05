Centrodestra, candidati sindaco. Salvini: “Sono mesi che cerco di concludere. Ma gli altri dicono sempre no”

MILANO – Dopo il no di Albertini, dovuto a motivi familiari, la corsa al candidato sindaco per il centrodestra si complica. E Salvini attacca gli altri partiti, colpevoli a suo dire di essere stati troppo indecisi.

La lettera su Libero Comunali di Milano, il gran rifiuto di Albertini: “Se fossi stato eletto, avrei voluto Sala vicesindaco”. Il primo cittadino: “E’ un gentiluomo” di Alberto Custodero 06 Maggio 2021

Matteo Salvini, leader della Lega, dice: ”Sono mesi che cerco di costruire e unire il centrodestra in vista delle amministrative. A Roma e Milano avevamo i candidati giusti: Bertolaso e Albertini, ma altri hanno detto No per settimane e mesi e loro hanno perso la pazienza. Ora spero che chi non era d’accordo abbia proposte alternative, perché sia nella Capitale che nel capoluogo lombardo possiamo e dobbiamo vincere. Entro poche settimane dobbiamo decidere”.

Intanto ad Agorà il leader di Azione Carlo Calenda scherza con il leghista Massimo Bitonci: “Se vi mancano candidati io sono qua, a destra e a sinistra …… intanto siamo tutti d’accordo che la Raggi ha governato male …….. Facciamo un tutti contro la Raggi. Sto scherzando” .