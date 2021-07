Centrodestra, si accelera sulla federazione. Salvini: “Spero nasca in estate”. Berlusconi: “Avanti malgrado i dubbi”

Pubblicità

La federazione di centrodestra “nei fatti c’è già, a me piacerebbe che l’estate, grazie al percorso comune su giustizia e fisco, facesse nascere dal basso quella che non può essere una operazione di potere, di vertice”. Matteo Salvini torna a parlare di federazione, al termine dell’assemblea di Noi con l’Italia. È convinto che il centrodestra resterà “unito alle elezioni del 2023”. Ma sarà un partito unico? “In questo momento sto lavorando sui temi del taglio delle tasse e riforma della giustizia. La forma per me viene dopo la sostanza”, ha risposto. Sulla federazione dunque si accelera. Interviene anche Silvio Berlusconi: “Il processo di costruzione del Centro Destra Unito sempre più, credo debba essere il nostro orizzonte in vista del 2023. Un progetto che – come era logico attendersi – ha suscitato molti distinguo, molti dubbi ed anche qualche contrarietà. Ma io credo sarà la forza stessa delle cose a portarci in questa direzione”, è il messaggio del leader di Forza Italia all’assemblea nazionale di Noi con l’Italia.

Centrodestra, Berlusconi: “Con Salvini d’accordo su tutto. Uniti fino al 2023” 21 Giugno 2021

Il segretario leghista ha ribadito di stare “lavorando per unire il centrodestra. Spero che questa benedetta federazione di centrodestra nasca dal basso e dai fatti. Penso che finalmente i frutti di questo paziente lavoro si stiano vedendo. Sono qua a sostenere un progetto comune. La federazione di centrodestra deve essere una richiesta che arriva dal basso, di cui i piani alti prendono nota – ha aggiunto Salvini partecipando all’assemblea nazionale di Noi con l’Italia, al teatro Quirino di Roma – Conta la squadra. Cristiano Ronaldo è andato a casa, io conto sulla squadra, su un centrodestra plurale che si aiuta a vicenda. La federazione non è una cosa che si fa e si annuncia magari in un teatro”. Lega e Forza Italia quindi lavorano insieme. “Provano sempre a farmi litigare con Berlusconi, ma non ci riusciranno, Berlusconi è stato un grande della politica, dell’editoria, del calcio, della cultura”, ha detto ancora Salvini.

E Berlusconi nel suo messaggio ha approfondito il concetto. “Il Centro Destra Unito è già nel cuore dei nostri elettori, sta alla politica prenderne atto. Un Centro Destra, quello che vogliamo costruire, che sia attrezzato non solo per vincere le elezioni, ma per governare godendo della fiducia delle istituzioni internazionali e dei mercati. Perché questo sia possibile, è necessario che il Centro Destra del futuro abbia una forte connotazione liberale, cristiana, europeista, garantista. Deve essere strettamente ancorato alla grande famiglia dei Popolari Europei che noi orgogliosamente rappresentiamo in Italia – scrive Berlusconi nella lettera scritta per l’assemblea di NcI – La nostra è un’azione politica responsabile, che ci porta ad essere i più convinti sostenitori del governo Draghi, mettendo da parte, a differenza di altri, battaglie identitarie e temi divisivi per dare un contributo importante a far uscire il Paese dalla drammatica crisi che sta attraversando. Per fare questo è necessario dare impulso alle riforme, la riforma fiscale, quella burocratica e quella della giustizia, che in modi diversi riguardano il rapporto fra il cittadino e lo stato. Un rapporto che noi vogliamo trasformare nel senso della libertà, dei diritti, della dignità della persona. Su questi temi il centro-destra è unito, pur con le grandi differenze di storia, di linguaggio e di identità che caratterizzano le diverse forze che ne fanno parte. Una diversità che è una ricchezza, non una contraddizione e che non contraddice affatto la prospettiva del partito unico. Il Centro Destra Unito sarà un soggetto plurale, nel quale tutte le identità saranno valorizzate al massimo, e troveranno la sintesi in un’azione politica comune e omogenea. Proprio come accade nelle grandi democrazie anglosassoni che noi prendiamo ad esempio”, ha concluso il Cav.





