Pubblicità

Pubblicità



https://video.repubblica.it/edizione/torino/torino-cercano-di-rubare-in-un-bar-la-proprietaria-li-scopre-e-li-caccia/388752/389472?rss

Copia

<iframe class=”rep-video-embed” src=”https://video.repubblica.it/embed/edizione/torino/torino-cercano-di-rubare-in-un-bar-la-proprietaria-li-scopre-e-li-caccia/388752/389472&width=640&height=360″ width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

Copia

“Ma come si può pensare di aprire un bar alle 11 di sera pieno di telecamere e sensore di apertura?”. È la domanda che si pone Stefania Zito, titolare dell’omonimo bar di via Sospello, in Borgo Vittoria a Torino, che l’altra sera ha sorpreso due ragazzi che provavano a entrare nel suo locale. Prima delle telecamere di sorveglianza ci ha pensato la stessa proprietaria a mandarli via e ha pubblicato il filmato sui social. I balordi se ne sono andati senza fiatare, ma c’è chi però nei vari commenti al video invita la titolare a non rischiare più e a chiamare le forze dell’ordine nel caso dovesse succedere di nuovo (di Cristina Palazzo)

Video da Facebook / Stefania Zito





Go to Source

Tweet Share Pinterest