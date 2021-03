César 2021, agli Oscar francesi vince ‘Addio idioti’ di Dupontel. Protesta per le sale chiuse (sul palco nuda) dell’attrice Masiero

Pubblicità

Ai premi César, gli Oscar francesi, che si sono tenuti la scorsa sera, venerdì 12 marzo, all’Olympia di Parigi, vince una commedia amara, Addio idioti (il lingua orginale Adieu les cons) del regista Albert Dupontel. La cerimonia è stata trasmessa in diretta, dal vivo e in chiaro su Canal+.

La protesta dell’attrice Corinne Masiero (reuters) L’immagine che rimarrà però impressa nella mente di questa strana edizione dei massimi riconoscimenti per il cinema in Francia, che si è svolta con i cinema chiusi ormai da tre mesi a causa della pandemia, è quella dell’attrice Corinne Masiero, 57 anni, che per protestare contro l’abbandono della cultura ha fatto irruzione sul palco, spogliandosi.

L’attrice Corinne Masiero si è presentata nuda sul palco per protestare contro le sale cinematografiche chiuse (reuters)



Dopo essersi avvicinata al leggìo dal quale vengono annunciati candidati e premiati e dove vengono consegnate le statuette del premio, la cui prima edizione risale al 1976, Masiero, entrata in scena con un ‘completo’ da asino, se l’è tolto mostrandosi integralmente nuda, coperta di sangue (finto, per la precisione), con la scritta sulla schiena ‘Rend nous l’art, Jean!’, ‘Ridateci l’arte!, Jean!’. Il ‘Jean’ incriminato è il ministro Jean Castex. Sul petto, invece, aveva scritto, a caratteri cubitali, ‘No culture, no future’, tradotto con licenza in ‘Senza la cultura non può esserci un futuro’.

Solo lo scorso dicembre, infatti, centinaia di attori, registi, musicisti e tutti i tecnici e critici in ambito artistico, non solo cinematografico, insieme a tanti altri esponenti della cultura framcese, hanno protestato a Parigi e in altre città della Francia contro la decisiione del Governo di chiudere i luoghi di dedicati alla cultura.

Tornando al grande premiato di questa edizione, la 46esima, il film di Dupontel, che si è accaparratto ben sette statuette tra le quali quella per il miglior regista, racconta la disperata ricerca di suo figlio da parte di una donna gravemente malata. Dupontel, che non era presente alla premiazione, ha delegato l’attrice belga Virginie Efira, protagonista del lungometraggio insieme allo stesso regista e a Nicolas Marié, a ritirarlo.

Il riconoscimento per il Miglior film straniero è andato invece al danese Another Round, diretto da Thomas Vinterberg. È la storia di un gruppo di amici che cercano di ‘migliorare’ la propria vita bevendo alcol in continuazione. Sami Bouajila si aggiudica il premio come miglior attore per Un figlio, di Mehdi Barsaoui, Laure Calamy è invece la migliore attrice per Antoinette dans les Cévennes di Caroline Vignal. Due, debutto dell’italiano Filippo Meneghetti, è stato premiato come miglior opera prima e rappresenterà la Francia nella corsa all’Oscar per il Miglior film straniero.

I principali premi dei César 2021

Miglior film

Adieu les cons di Albert Dupontel

Miglior regista

Albert Dupontel per Adieu les cons

Miglior attrice

Laure Calamy per Antoinette dans les Cévennes

Miglior attore

Sami Bouajila per Un fils

Miglior film straniero

Another Round di Thomas Vinterberg

Miglior attrice non protagonsita

Emilie Dequenne per Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait





