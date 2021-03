Champions, Juventus-Porto 3-2: bianconeri fuori agli ottavi, non basta la vittoria ai supplementari

Pubblicità

TORINO – La Champions resta stregata per la Juventus. I bianconeri non riescono a completare la rimonta contro il Porto e, come lo scorso anno, escono agli ottavi: dopo aver chiuso sul 2-1 (risultato con cui il Porto aveva vinto la gara di andata) i 90′ regolamentari, si fanno beffare, in 11 contro 10, su punizione nel secondo tempo supplementare e, così, per il 25° anno di fila, devono rimettere nel cassetto il sogno di alzare la coppa dalle grandi orecchie. La Juve deve davvero mangiarsi le mani per non essere riuscita a completare l’opera dopo aver giocato per oltre 70′ con un uomo in più per l’espulsione al 53′ di Taremi. I bianconeri non hanno avuto fortuna (basti pensare al palo di Chiesa a porta vuota, al gol annullato a Morata per millimetrico fuorigioco al 91′ e alla traversa al 93′ di Cuadrado) ma è anche vero che avrebbero dovuto far meglio nelle scelte di gioco dopo il 2-1 segnato da Chiesa al 63′.

<< La cronaca della partita >>

Pirlo rilancia Bonucci e Arthur

Perso per squalifica Danilo, Pirlo si è consolato con i recuperi di Bonucci e Arthur, messi a formare la spina dorsale della squadra assieme al rientrante Ronaldo. Poi ha confermato Chiesa a sinistra preferendo Ramsey a Kulusevski sulla destra. Sul fronte opposto Conceiçao ha risposto andando sul sicuro riproponendo modulo (4-4-2) e uomini dell’andata con Pepe, recuperato in extremis, al centro della difesa.

Traversa di Taremi

La Juve in avvio si è divorata subito una ghiotta occasione con Morata (colpo di testa ravvicinato addosso a Marchesin su cross di Cuadrado) ma ha anche sofferto gli alti ritmi imposti dal Porto. I lusitani hanno risposto colpo su colpo rendendosi pericolosissimi con Taremi che prima ha graziato Szczesny da pochi passi e poi, sulla respinta, ha colpito di testa l’incrocio dei pali.

Ingenuità di Demiral, Oliveira gela la Juve su rigore

Il Porto ha insistito e al 19′ si è procurato il rigore per passare: Demiral è ingenuamente intervenuto da dietro su Taremi, spalle alla porta, e ha indotto Kuipers a indicare il dischetto. Sergio Oliveira ha ringraziato e ha spiazzato Szczesny. Sulle ali dell’entusiasmo i ‘dragoes’ hanno insistito calciando altre quattro volte dalle parti del portiere bianconero con Corona, Otavio, Zaidu e lo stesso Oliveira. Solo dopo il 26′, la Juve ha preso possesso del centrocampo ma la sua manovra non è riuscita a creare grossi pericoli per l’attenta retroguardia biancoblu. Solo in una circostanza Mbenba e Pepe si sono fatti sorprendere: su un cross di Cuadrado per Morata che lo spagnolo ha messo a terra calciando, però, addosso a Marchesin in uscita.

Chiesa con una doppietta rialza la Juve, espulso Taremi

La Juve nella ripresa è rientrata in campo determinata e ha sfruttato il primo lampo di Ronaldo per pareggiare (49′): il portoghese è scattato sul filo del fuorigioco su un lancio lungo e ha addomesticato un pallone per Chiesa che con bel tiro di destro in diagonale ha infilato l’incrocio. Il Porto si è innervosito e a farne le spese è stato Taremi che ha rimedito ingenuamente due gialli nel giro di 1′, il secondo buttando via una palla dopo un fallo commesso da Marega. La Juve ha ringraziato e, dopo un clamoroso palo colpito a porta vuota da Chiesa, pressato in scivolata da Pepe, ha trovato il fondamentale 2-1 (63′): Cuadrado dalla trequarti destra ha crossato per Chiesa che di testa ha insaccato.

Traversa di Cuadrado al 93′

La Juve ha rifiatato, e con de Ligt e McKennie al posto di Bonucci e Ramsey, ha tenuto le energie per imbastire un assalto finale, senza fortuna: prima Ronaldo di testa non ha trovato lo specchio da buona posizione poi Chiesa, andato via in area a Corona, ha calciato addosso a Marchesin, quindi Morata ha segnato ma in millimetrico fuorigioco infine Cuadrado con un gran sinistro al 93′ ha centrato in pieno la traversa.

Sergio Oliveira beffa Szczesny, inutile 3-2 di Rabiot

Ai supplementari la Juve ha accusato la stanchezza e per poco Marega, con un colpo di testa da pochi passi non l’ha beffata. Pirlo è corso ai ripari rivedendo il centrocampo con l’ingresso di due esterni (Bernardeschi e Kulusevski) e lo spostamento in mezzo di McKennie per Arthur ma la Juve, oltre tanta buona volontà, non è andata. E al 115’è stata beffata: su una punizione da 25 mt, Sergio Oliveira ha provato la botta rasoterra e gli è andata bene: la palla, passata sotto le gambe di Ronaldo, ha battuto sulla destra Szczesny che l’ha deviata sul palo ma poi l’ha vista beffardamente entrare in porta. La Juve ha tentato il tutto per tutto e subito dopo ha segnato il 3-2 con Rabiot di testa su angolo di Bernardeschi. Troppo tardi. Per risalire sul treno dei sogni bisognerà aspettare un altro anno.

JUVENTUS-PORTO 3-2 dts (0-1, 2-1, 2-1)

Juventus (4-4-2): Szczesny, Cuadrado, Bonucci (30′ st De Ligt), Demiral, Alex Sandro, Ramsey (30′ st McKennie), Arthur (12′ pts Kulusevski), Rabiot, Chiesa (12′ pts Bernardeschi), Morata, Ronaldo (31 Pinsoglio, 77 Buffon, 3 Chiellini, 36 Di Pardo, 37 Dragusin, 38 Frabotta, 41 Fagioli). All. Pirlo.

Porto (4-4-2): Marchesin, Manafà, Pepe, Mbemba, Zaidu (26′ st Diaz), Corona (13′ sts Leite), Uribe (45′ st Grujic), Sergio Oliveira (13′ sts Loum), Otavio (17′ st Sarr), Marega (1′ sts Martinez), Taremi (99 Costa, 28 Felipe Anderson, 30 Evanilson, 31 Nanu, 50 Vieira, 85 F. Conceiçao). All. S. Conceiçao.

Arbitro: Kuipers (Olanda).

Reti: nel pt 19′ rig. Sergio Oliveira, nel st 4′ e 18′ Chiesa, nel sts 10′ Sergio Oliveira, 12′ Rabiot.

Angoli: 19-2 per la Juventus.

Recupero: 4′, 5′, 2′, 3′.

Ammoniti: Otavio, Taremi, Chiesa, Cuadrado, Bernardeschi, Rabiot per gioco scorretto, Sergio Oliveira e Mbemba per proteste.

Espulso: nel st 9′ Taremi per doppia ammonizione.





