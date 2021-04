Champions, Real Madrid-Liverpool 3-1: Vinicius e Asensio spengono i Reds

Pubblicità

MADRID – Il Real resta indigesto al Liverpool. Al primo incrocio dopo l’amara finale di Kiev del 2018, perde ancora 3-1. Stavolta, almeno, avrà la possibilità di rimediare nella gara di ritorno dei quarti, in programma il 14 aprile ad Anfield. Il Real, che conferma il grande momento di forma (12° risultato utile di fila), ha vinto con merito al termine di 90′ di grande spessore. Al di là della freschezza di Vinicius, autore di una bella doppietta, la vittoria porta la firma soprattutto del trio di campionissimi Kroos-Casemiro-Modric che con il loro grande sacrificio hanno protetto una difesa in emergenza, dando forza e fiducia a tutta la squadra. Il Liverpool, invece, è mancato quasi totalmente. Spento nel primo tempo si è acceso solo in avvio di ripresa trovando un gol fondamentale con Salah. Poi, però, una volta incassato il 3-1, ha mostrato anche limiti d’idee, non riuscendo più a impensierire seriamente Courtois. E al ritorno non sarà semplice ribaltare il discorso qualificazione.

Zidane sceglie Vinicius e il brasiliano fa 1-0

Zidane ha vinto la sfida soprattutto grazie alle sue impeccabili scelte iniziali. Malgrado l’assenza di Varane, perso all’ultimo momento per Covid, dopo quella di Sergio Ramos, non si è scomposto: ha deciso di schierarsi a specchio con gli avversari affiancando Militao a Nacho e scegliendo Vinicius per completare il tridente d’attacco, e ha avuto ragione. Fin dall’inizio il giovane brasiliano è stato una spinta nel fianco della difesa avversaria in cui Klopp ha preferito confermare Phillips piuttosto che arretrare Fabinho. Ha immediatamente fatto correre un brivido ad Alisson con un colpo di testa di poco a lato su un cross di Mendy e poi ha sbloccato il risultato (27′) mettendo in mostra le sue grandi doti di velocista: su un lancio dalle retrovie di Kroos ha saltato sia Phillips che Kabak con un bel controllo di petto a seguire e poi ha battuto Alisson con un preciso destro rasoterra.

Regalo di Alexander-Arnold, Asensio raddoppia

Il Liverpool non è riuscito a reagire e al 36′ ha incassato il 2-0, complice un pasticcio di Alexander-Arnord: su un altro lancio lungo di Kroos, il laterale in tuffo di testa, nel tentativo di anticipare Vinicus, ha rimesso un pallone in mezzo all’area e ha inavvertitamente smarcato Asensio, bravo ad anticipare Alisson con un tocco sotto e a infilare la porta rimasta sguarnita. Il Liverpool è andato in bambola ma Asensio ha fallito il tris prima dell’intervallo non approfittando di un retropassaggio errato di Kabak.

Salah accorcia le distanze

Con Alcantara al posto di Keita, sostituito prima della fine del tempo per un guaio muscolare, Klopp ha cercato di spronare la squadra. E, in effetti, nella ripresa, i reds si sono improvvisamente svegliati. Hanno pressato meglio e al primo tiro in porta (51′) hanno accorciato le distanze: un destro di Jota, smorzato da Modric, è finito sui piedi di Salah che da due passi, sul filo del fuorigioco, ha battuto Courtois. Il Liverpool ha insistito ma ha sciupato con Diogo Jota due opportunità per riequilibrare la situazione.

Vinicius cala il tris

Il Real si è ripreso e al 65′ ha triplicato con un bel destro in girata di Vinicius su assist di Modric. Klopp ha tentato il tutto per tutto chiudendo con 3 punte e mezza con gli ingressi di Shaqiri e Firmino ma il Real, grazie anche all’apporto di Valverde, subentrato ad Asensio, ha fatto muro non rischiando più nulla. Ad Anfield non sarà una passeggiata ma ora la strada verso semifinale per i blancos appare decisamente in discesa.

REAL MADRID-LIVERPOOL 3-1 (2-0)

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Vazquez, Militao, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio (25’st Valverde), Benzema, Vinicius (40’st Rodrygo). In panchina: Lunin, Altube, Marcelo, Odriozola, Isco, Diaz, Arribas, Chust. Allenatore: Zidane.

Liverpool (4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Kabak (36’st Firmino), Philips, Robertson; Keita (42’pt Thiago Alcantara), Fabinho, Wijnaldum; Salah, Diogo Jota (36’st Shaqiri sv), Mané. In panchina: Adrian, Milner, Oxlade-Chamberlain, Jones, Tsimikas, Davies, R.Williams, Cain. Allenatore: Klopp.

Arbitro: Brych (Germania).

Reti: 27′ pt e 20′ st Vinicius, 36′ pt Asensio, 6′ st Salah.

Ammoniti: Mane’, Vazquez, Thiago Alcantara, Alexander-Arnold.

Angoli: 5-3 per il Real Madrid.

Recupero: 1′, 4′.





