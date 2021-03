Che cosa ci deve preoccupare dell’Intelligenza artificiale

Pubblicità

Partiamo dal caso dell’articolo scritto da un’intelligenza artificiale e pubblicato dal quotidiano britannico “The Guardian”. Sono stato subissato di domande di gente che mi chiede se non ho paura per il mio futuro. Personalmente non ho paura, ma mi piacerebbe conoscere la tua opinione: dovrei avere paura?

“Penso che questa sia una fondamentale domanda per chi, come noi, scrive. Nemmeno io ho paura, perché entro quotidianamente in contatto con i prodotti dell’intelligenza artificiale: sia con i testi che con i bot che interagiscono con noi attraverso le infolinee. Non c’è dubbio che questa intelligenza abbia bisogno ancora di molti anni di addestramento per scrivere qualcosa che abbia senso, per creare un testo composto da informazioni ricavate da altri testi o anche solo per redigere un dispaccio elementare. Ritengo che entro cinque o dieci anni assisteremo a un tale progresso tecnologico nell’ambito dell’analisi del testo da rendere possibile all’IA (Intelligenza Artificiale) la redazione di testi sensati come appunto dispacci, estratti di convegni, interviste. Ma sono anche convinta che abbia ancora molta strada da fare prima di poter elaborare un testo autentico, contenente una sua opinione e analisi autonoma della realtà”.

È molto diffusa l’opinione che un giorno l’intelligenza artificiale ci priverà dei nostri posti di lavoro. Eppure l’intelligenza artificiale, per costituire una reale minaccia per noi, deve imparare ancora molte cose, come ad esempio come raccogliere informazioni e poi elaborarle.

“Questo è un ottimo esempio per mostrare i limiti di questa tecnologia. Pensare a una nostra sostituzione da parte dell’IA nel contesto del lavoro, inteso come l’insieme delle complesse operazioni che una persona svolge contemporaneamente, è un puro malinteso. L’IA può essere invece utilizzata per l’elaborazione e l’analisi delle informazioni, ovunque ci siano dei modelli. Modelli, nota bene, che non cambiano nel tempo e che possono essere scritti sotto forma di regole e codici statistici. Può trovare impiego nell’analisi della trascrizione di una lunga conferenza secondo determinate parole chiave. Per esempio, le si può chiedere di raccogliere ed elaborare tutte le informazioni legate al Covid. L’analisi di una situazione reale svolta da un politico, un medico o un giornalista – insomma da chiunque osservi e cerchi di comprendere la realtà per poi trarre delle conclusioni – non è compito che possa essere svolto dall’IA. Questo perché tali funzioni, osservazione e valutazione, non possono essere trasformate in un codice di cui poi dovrebbero servirsi i sistemi operativi. Ciò nonostante è probabile che nel futuro verremmo sostituiti in alcune specifiche funzioni. Posso immaginare un giornalista che utilizzi un’analisi preliminare di un testo realizzata per lui da una qualche tecnologia, ma non che questa tecnologia sostituisca il lavoro del giornalista. Questo non accadrà”.



La totale perdita del lavoro a causa delle macchine è insomma nient’altro che un motivo fantascientifico. Un altro mito potrebbe essere quello dell’aiutante meraviglioso. Non è raro sentir tessere entusiastiche lodi dell’IA. Per esempio, una delle tante: “L’intelligenza artificiale ci aiuterà a trovare il vaccino per il coronavirus”. L’entusiasmo è forse più giustificabile delle nostre paure?

“Sia sul fronte dell’entusiasmo che su quello delle paure agiscono alcuni miti sulla capacità dell’IA di agire e fare scelte autonome, sulla sua indipendenza dagli esseri umani, sulla sua onnipotente capacità di generare conoscenza. Ma l’intelligenza artificiale, almeno per come funziona oggi, non è altro che una forma sofisticata di analisi statistica. Stiamo parlando di matematica e statistica, non di discipline umanistiche. Non stiamo parlando di alcuni risultati scientifici ottenuti nel corso delle sue ricerche da una persona che pensa in modo critico e libero, è consapevole e formula giudizi morali. In questi termini l’IA non potrà mai funzionare. Se distinguiamo ciò che è mito dalla verità e ci concentriamo su ciò che è possibile grazie all’analisi statistica e all’elaborazione simultanea di enormi quantità di dati, allora iniziamo a comprendere dove l’IA potrà esserci d’aiuto e dove invece non potrà fare molto. Per quanto riguarda il vaccino per il Covid, è da escludersi che l’IA trovi al posto nostro il modo per affrontare la sfida della pandemia; non sarà infatti in grado di formulare un problema, non inventerà nuove ricerche. Cose del genere può farle soltanto un essere umano, e meglio ancora un gruppo di esseri umani, avvalendosi dell’esperienza adeguata e dell’enorme conoscenza di uno specifico contesto. Tuttavia una volta stabilito un dato obiettivo, supponiamo che ci si proponga di analizzare alcuni campioni genetici, magari nell’ordine di alcuni milioni, l’IA può fare per noi un lavoro straordinario. Può aiutarci a velocizzare infinitamente il ritmo del nostro lavoro. Ma è bene ricordare che l’intelligenza artificiale non sostituirà quel team di scienziati che ha stabilito che si sarebbe lavorato al vaccino con questo metodo e non con quell’altro. Solo un team di persone può rispondere dell’analisi etica, dei test sugli esseri umani e della loro progettazione”.

Così come il giornalismo non si riduce soltanto alla scrittura di testi, così il lavoro sui vaccini si sviluppa in varie fasi. Supponiamo che un giorno l’intelligenza artificiale fosse in grado intervenire in ognuna di esse, ovvero – restando all’esempio del giornalismo – fosse in grado di valutare la credibilità dell’interlocutore e l’attendibilità del documento, di selezionare i nuclei semantici di questo documento per utilizzarli per il testo che scriverà più tardi. Arriveremo mai a una situazione del genere?

“Arvind Narayanan della Princeton University distingue tre modalità di utilizzo dell’IA. Innanzitutto l’IA può supportare la percezione. E questa è la cosa più facile da ottenere. Poniamo che tu sia un giornalista che sta conducendo un’inchiesta per verificare se una data arma, utilizzata dalla superpotenza X, è transitata sul terreno di Y. Hai a tua disposizione migliaia o milioni di foto da Internet. Questo è un ottimo lavoro per l’intelligenza artificiale. essa supporterà la tua percezione, esattamente come supporta la percezione di un medico che cerca i segni di cancro nei risultati di una scansione dettagliata del corpo umano. Nello specifico contesto dei vaccini, l’intelligenza artificiale può probabilmente supportare i genetisti nell’analisi del DNA e via dicendo. Qui c’è poco da discutere: dovremmo investire nell’intelligenza artificiale perché continui a migliorare. La seconda modalità di utilizzo è l’automatizzazione della valutazione. Abbiamo bisogno di valutare una data situazione, per esempio vogliamo sapere se il nostro interlocutore sta mentendo o se una certa strada è pericolosa. È in corso una rissa o soltanto c’è della gente sta ballando? Le persone corrono perché fanno sport o perché scappano? La valutazione è difficile perché richiede la conoscenza del contesto specifico. Una persona che svolga la professione di giudice, avvocato, giornalista o qualsiasi professione che abbia a che fare con l’etica, dovrebbe sentirsi abbastanza sicuro, perché il numero di contesti che la macchina dovrebbe elaborare è enorme. Ma l’IA può avere anche molte applicazioni negative. Internet può offrirci moltissimi esempi in cui i confini tra il linguaggio dell’odio e la semplice critica tendono a confondersi, a sfumare. L’IA viene già utilizzata in questo senso e purtroppo lo sarà ancora. Le sue potenziali applicazioni hanno anche qualcosa di inquietante, quelle non possono essere racchiuse in modelli matematici e regole statistiche. La terza modalità di impiego dell’IA è la possibilità di anticipare che cosa accadrà. Si tratta, secondo Arvind Narayanan, della cosa più difficile da conseguire, diciamo che praticamente è impossibile. A meno che non si adottino degli stereotipi e non si abbia la legittimazione sociale a farlo. Ritengo che la società dovrebbe consultarsi da sola su come vorrebbe funzionare. Vogliamo agire secondo degli stereotipi che abbiamo messo a punto noi stessi e codificare l’intelligenza artificiale affinché ci aiuti ad attivare un sistema di risposta rapida per strada, al negozio, all’ospedale o ovunque sia necessario? Si tratta di un enorme dilemma etico e politico, da cui nascono le perplessità suscitate dall’applicabilità dell’IA nell’ambito della previsione dei comportamenti umani”.

C’è una certa società polacca che – in modo del tutto sicuro per la gente – sta portando avanti degli esperimenti di riconoscimento facciale. Cosa ne pensi dell’impiego dell’IA in questo senso?

“Mi vengono in mente due casi. Di sicuro ci ricordiamo tutti la moda di FaceApp, quell’applicazione che consente di invecchiare il volto delle persone. La gente la utilizzava in massa, vuoi per curiosità, vuoi per il desiderio di impersonare qualcuno. Insomma per divertirsi. Mettevano a disposizione le proprie foto per questa elaborazione, per lo più senza domandarsi a chi le stessero trasferendo e quale potesse essere il loro successivo utilizzo. Ebbene, le nostre foto sono state utilizzate per addestrare il motore di un’intelligenza artificiale dalle molteplici e potenziali applicazioni. La società che ha messo a punto il suo algoritmo sulla base di decine di milioni di volti di persone di ogni luogo della terra può decidere di venderlo alla polizia affinché lo impieghi come supporto durante le indagini, oppure lo può vendere all’esercito o a Facebook che magari lo impiegherà per taggarci nelle foto. Nel corso della pandemia anche i governi hanno fatto ricorso a diverse tecniche di analisi dei dati. Ad esempio il governo polacco ha utilizzato un semplice algoritmo per confrontare le foto che le persone inseriscono nell’applicazione obbligatoria chiamata “Quarantena domestica”. Le persone che stanno svolgendo la quarantena dopo aver contratto il coronavirus devono caricare la loro foto attualizzata un paio di volte al giorno, in modo che il sistema possa confrontarle con la prima foto inviata e caricata nel database del governo. La percezione sociale di una simile applicazione è completamente diversa rispetto a quella suscitata da FaceApp. Come Panoptykon abbiamo ricevuto moltissime segnalazioni di persone preoccupate: di che cosa si tratta? I dati raccolti sono al sicuro? Io stessa mi sono domandata se il governo non possa voler utilizzare la quarantena per mettere a punto alcuni algoritmi e poi impiegarli, ad esempio, per analizzare le foto dei manifestanti o l’analisi dei volti dei cittadini in qualche altro contesto. Siamo stati rassicurati che non c’è questo pericolo, che questi dati sono protetti. I due casi che ho citato permettono di vedere come il contesto cambi completamente la percezione delle cose: da un lato il contesto ludico, una foto innocente e scherzosa da inviare via Internet, dall’altra il contesto del potere che utilizza una tecnologia simile con finalità del tutto diverse. Il fatto che qualcuno elabori un codice per un’attività apparentemente banale non significa che quello stesso codice non possa venire impiegato in una situazione per noi del tutto seria o addirittura minacciosa”.

Per poter valutare il possibile impiego di un semplice gioco, di una tecnologia o applicazione per altri scopi “misteriosi” sono comunque necessarie esperienza e molta immaginazione.

“Per questo abbiamo deciso di pubblicare una guida completa intitolata ‘Intelligenza artificiale non-fiction’ per tutte le persone che sono interessate e vorrebbero superare i propri limiti dovuti alla mancanza di conoscenza o alla mancanza di comprensione di certi collegamenti. Non è qualcosa che ci è stato insegnato a scuola, che possiamo imparare dai media o che ci insegnino le aziende che impiegano queste tecnologie. Ci sono due tendenze nel marketing. La prima consiste nell’indurre in errore: ‘qualcosa’ – un frigorifero, una bambola, un rossetto – non ha nulla a che fare con l’IA, eppure i creatori parlando del proprio prodotto lo definiscono come ‘smart’, ‘intelligente’, ‘automatico’. La seconda tendenza è esattamente l’opposto: ‘qualcosa’ contiene l’IA, ma questa cosa non va esposta. Un esempio potrebbe essere Facebook, creato per filtrare i contenuti in modo che abbiano un certo effetto sul nostro cervello. Dovrebbero infatti suscitare il nostro interesse, mantenerlo più a lungo di quello che magari desidereremmo, destare in noi determinate emozioni. Parliamo di qualcosa che ha l’IA al suo interno ma non ce lo vuole dire per non stressarci e perdere la nostra fiducia, rivelando il funzionamento del gioco che conduce con noi. I casi di un simile impiego dell’IA sono molti. Alla luce di tutto ciò è naturale che noi, come utenti, possiamo sentirci quantomeno smarriti. Per ovviare a questa situazione nascono i tentativi come il nostro di organizzare certi concetti, di spiegare e divulgare alcune regole in questo ambito del sapere. Tuttavia anche noi non abbiamo la consapevolezza di quello che sta accadendo realmente sul mercato. Possiamo fare solo delle speculazioni su chi ha che cosa, se per esempio Israele, la Cina e gli Stati Uniti di ‘questa cosa’ ne abbiano di più o di meno, oppure se il governo polacco non l’abbia ancora comprata perché magari non può permettersela”.

(Katarzyna Szymielewicz è legale, fondatrice e presidente della Fondazione Panoptykon che ha pubblicato lo studio Intelligenza Artificiale non-fiction. La Fondazione Panoptykon è una organizzazione non governativa polacca il cui scopo è proteggere le libertà fondamentali dalle minacce legate allo sviluppo delle moderne tecniche di controllo sociale. La Fondazione è stata costituita il 17 aprile 2009).

(Copyright Gazeta Wyborcza/Lena-Leading European Newspaper Alliance. Traduzione di Dario Prola)





