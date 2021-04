Chernobyl, il nostro doc su chi vive nella zona proibita

Pubblicità

Villaggi abbandonati, palazzi sventrati, terreni radioattivi. Il 26 aprile del 1986, l’esplosione del reattore numero 4 della centrale atomica “Vladimir Lenin” trasformò Chernobyl nel simbolo del più disastroso incidente nucleare di sempre. Centinaia di migliaia di persone vennero evacuate dai villaggi della zona per non farvi più ritorno, trasformando Pripyat e gli altri centri in città fantasma. Oltre trent’anni dopo, infatti, la “Zona d’esclusione” è ancora off-limits per i suoi vecchi abitanti, mentre alberi e piante hanno conquistato gli spazi un tempo occupati dalle strutture cittadine. Ma, nonostante i divieti e la paura delle radiazioni, negli anni qualcuno ha scelto di tornare a vivere nella sua casa natale: sono più di cento oggi le persone anziane che si sono adattate a una vita solitaria e, senza temere la contaminazione, dedicano gran parte della loro giornata alla cura dell’orto. E intorno a loro, tra gadget e visite guidate, cresce il numero di turisti che vogliono visitare la zona della catastrofe dopo il successo della serie tv. Per immergersi con un selfie, nei luoghi simbolo della tragedia.

Di Antonio Nasso





