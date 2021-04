Chi è Caterina Bini, la sottosegretaria “faraona” che ama le sfide in salita con le bici da corsa

Pubblicità

Pubblicità

“Quando mi ha chiamata il ministro Federico D’Incà ieri per chiedermi se ero pronta, ho risposto: prontissima, anche se è una bella sfida entrare nel governo di questi tempi”. Caterina Bini, 45 anni, ha l’accento pistoiese molto forte. Senatrice del Pd, è stata appena nominata sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento al posto di Simona Malpezzi, che è diventata capogruppo dem a Palazzo Madama.

La scalata di Simona Malpezzi, ex renziana “gipsy” di Emanuele Lauria 25 Marzo 2021

Ama le sfide Bini, e soprattutto le salite. “Il mio hobby? La bici da corsa e mi piace molto andare in salita”. E quindi le volte che nella vita ha dovuto affrontare salite, e sono già state tante, lo ha fatto con caparbietà e tenacia.

Le è stato cucito addosso il cliché della renziana di ferro. Però alle primarie in cui si sfidarono Matteo Renzi e Pier Luigi Bersani, lei stava con Bersani. E comunque nel Pd arriva dalla Margherita, una esperienza politica vicina ad Antonello Giacomelli, braccio destro all’epoca di Dario Franceschini che è stato segretario dem, ed è ora ministro dei Beni culturali e a capo di una corrente, Areadem, molto radicata nel partito.

Governo Draghi, la dem Caterina Bini è la nuova sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento: prende il posto di Simona Malpezzi 31 Marzo 2021

Poi la cooptazione di Bini nel cerchio di Renzi, che del resto in Toscana ha la sua roccaforte. La pistoiese Bini è in prima fila. Diventa consigliera regionale e inizia la sua “salita” nel Pd nazionale. In bici da corsa. Alle spalle anche la passione scout, altra cosa che la lega al gruppo degli ex renziani. I ragazzi che hanno fatto politica con lei le hanno affibbiato un soprannome ironico e affettuoso: la vecchia faraona. Perché la faraona, l’uccello, è protettivo con i più giovani e meno esperti, un po’ una chioccia.

Così a lei piace il confronto politico sempre, le lunghe discussioni politiche, le zuffe anche, con quella schiettezza e durezza toscana, che celano a volte le drammatiche vicende personali.

La sfida di Letta per rimettere il Pd al centro tra correnti da rinsaldare e il nuovo “manifesto” di Bettini di Giovanna Vitale 01 Aprile 2021

In Senato c’è una scenetta che si ripete in continuazione: Caterina Bini e Caterina Biti vengono spesso confuse. Lei, la Bini sottosegretaria, è pistoiese. La Biti è fiorentina. Si ritrovano ad essere invitate ad eventi politici e non, l’una al posto dell’altra. “Siamo amiche, ci ridiamo su”, racconta Bini. Entrambe di nome fanno Caterina. Ecco che lei, la sottosegretaria, si è ritrovata al convegno dei veterinari (“Perché Biti è veterinaria) e la senatrice Biti è finita alla convention dei vivaisti (“Perché Pistoia ne è la patria”). Su Facebook Bini ha scritto: “Sono grata al mio partito per avermi proposta e al ministro D’Incà e al presidente Draghi per la fiducia che hanno riposto in me. Sento la responsabilità dell’incarico, che conto di adempiere con il massimo impegno e disponibilità al servizio delle istituzioni”. E il pensiero e il ringraziamento però è andato ai genitori e al compagno, che è un medico. Aggiunge: “la mia famiglia mi ha insegnato i valori della partecipazione, del servizio alla comunità, della cittadinanza”. Senza dimenticare “le amiche e gli amici che hanno condiviso con me questi anni di impegno politico”. Per loro, lei è la protettiva “faraona”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest