Chiara Appendino annuncia il bis come mamma: “La famiglia cresce, sarà un maschietto”

Ha atteso il giorno della festa della mamma per dare l’annuncio: la sindaca di Torino, Chiara Appendino, è incinta. Lo ha fatto con un post su Facebook. “Oggi è una festa della mamma un pò speciale. La famiglia cresce e tra qualche mese Torino avrà un piccolo cittadino in più, è un maschietto”, scrive Appendino commentando una foto che la ritrae col marito Marco, la primogenita Sara e un orsacchiotto azzurro. “Auguri a noi, e auguri a tutte le mamme!, conclude la sindaca.

La sindaca, che mesi fa aveva annunciato la rinuncia a candidarsi per un secondo mandato alla guida di Torino, avrebbe dovuto finire il suo mandato come amministratore a giugno. Poi il posticipo delle elezioni all’autunno causa Covid la costringeranno ai tempi supplementari come sindaca nell’attesa di raddoppiare nel ruolo di mamma.

Appendino non ha mai fatto mistero di desiderare un altro figlio e di voler tornare a dedicare del tempo alla famiglia, una volta terminata l’esperienza da sindaca. L’annuncio dell’arrivo di un bambino smentisce l’indiscrezione, emersa nelle ultime ore, di un ripensamento della prima cittadina sul secondo mandato, dopo che nei mesi scorsi aveva annunciato l’intenzione di non ricandidarsi.





