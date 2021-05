Chiara Ferragni abbatte l’ultimo tabù: le ciabatte con i calzini bianchi

Pubblicità

Dopo il ritorno delle Crocs, prepariamoci ad abbattere l’ultimo tabù estetico. Quello più temuto, dileggiato, proverbiale esempio di cattivo gusto: la ciabatta con il calzino bianco a vista. E chi se non Chiara Ferragni poteva farsi portavoce di un’istanza tanto provocatoria quanto destinata a diventare tendenza? L’imprenditrice digitale ha sfoggiato un paio di ciabatte di plastica color bronzo con calzettoni candidi bene in vista, in occasione di una passeggiata nel centro di Milano immortalata ovviamente sui social. Completa l’outfit la tuta Barrow, e, naturalmente, una Birkin.

Se pensate che sia fuori luogo accostare una borsa iconica ad un paio di ciabatte di plastica siate pronte a ricredervi, perché anche quelle calzature sono oggetti cult. Si tratta infatti delle costose (anche 700 euro) Yeezy Slides, sandali aperti in gomma antiscivolo disegnati da Kanye West in collaborazione con adidas. Queste calzature sono diventate un vero fenomeno fashion nel 2020, perfette ciabatte griffate per il lockdown delle celebrities e dei cultori del marchio. Le indossa anche Kendall Jenner, per intenderci, oltre a numerose modelle. E anche loro le portano con il calzino.

Kendall Jenner

Ancora Kendall Jenner con un modello di colore diverso Il classico calzettone bianco scelto da Chiara Ferragni sta dividendo i followers: da una parte c’è chi grida all’orrore fashion, dall’altra chi è già corso a cercare di accaparrarsene un paio, anche se stanno andando sold out in moltissimi canali di e-commerce, e si trovano nel mondo del resell a prezzi da capogiro. C’è da scommettere che il trend delle ciabatte con calzino, bianco ma anche colorato, già ben presente oltreoceano (anche in versione ‘pelosa’), sbarcherà anche alle nostre latitudini questa estate, grazie a Chiara Ferragni che si conferma la re Mida nostrana, capace di trasformare in oro tutto ciò che tocca, anche attraverso un calzino.

Hailey Bieber con un’amica anche loro con ciabatte di modelli diversi e calzini





