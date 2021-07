Chiara Gualzetti, i messaggi dell’assassino a un’amica: “L’ho uccisa, lei mi urtava i nervi”

Pubblicità

Pubblicità

BOLOGNA – Ci sono tre messaggi di qualche secondo, spediti pochi minuti dopo l’omicidio. Sono del 16enne in carcere per omicidio premeditato, subito dopo il delitto. Il ragazzo è ancora nel parco dell’Abbazia di Monteveglio e sta camminando. E’ domenica mattina. Il contenuto è terribile: “Questa è depressa…L’ho fatto. Me l’ha detto lui. Lei mi urtava i nervi. L’ho presa a calci in testa, mi sa che mi sono rotto un piede. Ho fatto delle foto”. Questi audio arrivano a un’altra ragazza che probabilmente non capisce bene di cosa stia parlando il 16enne. Solo dopo l’annuncio della scomparsa di Chiara si sarebbe confidata con i genitori e si sarebbe presentata dai carabinieri.

Chiara Gualzetti, il gip: “Assassino capace di intendere, determinato e senza scrupoli” 01 Luglio 2021

Nell’interrogatorio l’assassino ha raccontato con dovizia di particolari come ha ucciso Chiara. Nel bosco “le ho detto di girarsi perché avevo una sorpresa, poi l’ho colpita da dietro”. Tre o quattro coltellate e le botte: “Era come se non fossi io, mi sono sentito che se non c’entrassi”. Subito dopo il ritorno a casa: “Avevo la maglietta sporca di sangue, ma era rossa e sembrava che avessi sudato non si notava” .

Il vocale in cui l’assassino rivela di aver ucciso Chiara Gualzetti è stato mandato poco dopo le 10 di domenica mattina. Ci sono poi messaggi precedenti già raccontati in cui il ragazzo scrive: “Domenica farò fuori una ragazza, già stavo per perdere il controllo, allora ho dovuto fare un patto con lui (il demonio, ndr) e almeno ho un po’ colmato la sua sete”. Tutte le persone coinvolte sono state sentite dalla Procura e dai carabinieri.

Chiara Gualzetti, l’assassino e i demoni: quella visita mai fatta dal neuropsichiatra dal nostro inviato Rosario di Raimondo 30 Giugno 2021

Chiara Gualzetti, parla il papà: “Io ve l’avevo detto che quel ragazzo non era uno squilibrato” di Rosario di Raimondo 02 Luglio 2021





Go to Source

Tweet Share Pinterest