Chiara Mirelli: “Nei backstage dei concerti sono un’ombra per cogliere ogni attimo”

Vivere i “live musicali” è un’emozione incredibile che scopriamo durante i concerti dei nostri artisti preferiti e che immortaliamo con le camere degli smartphone. Esiste però chi, delle storie da palco, non può davvero fare a meno e per fotografarle fa coincidere amore, passione e lavoro. È il caso di Chiara Mirelli, fotografa professionista che, armata solo di una camera e di un obiettivo, ha dedicato la sua professione, esclusivamente, al mondo della musica specializzandosi in fotografia musicale. Come in un caffè tra amiche, nella seconda puntata di buddies, Annie Mazzola entra in casa di Chiara per scoprire come si catturano gli scatti perfetti muovendosi come un’ombra tra gli artisti. Se per alcuni l’ispirazione è solo uno stato mentale, Chiara ci racconta come l’ha trasformata in un vero e proprio buddy. Realizzata da Except con la regia di Pepsy Romanoff e Andrea Folino, buddybank racconta le storie di persone che della propria passione ne hanno fatto un lavoro.

