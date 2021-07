Chip introvabili, spunta il “pezzotto”. Prodotti identici agli originali, ma contraffatti

Pubblicità

ROMA – Quelli che vedete nella foto in basso sono due chip apparentemente identici. Un controllo veloce, superficiale non permetterebbe di distinguere il chip falso (a sinistra) da quello invece autentico e funzionante (di destra).

Solo un’accurata ispezione nota un minuscolo rettangolo giallo (nel chip autentico di destra). Il rettangolo giallo è disegnato all’altezza del Pin 1 (il primo piedino), un specie di dente che risulta decisivo per il buon funzionamento dei minuscoli circuiti elettronici. Un indizio di autenticità del chip davvero difficile da scorgere.

Chip originali, perfetti. E chip falsificati. Parliamo di autentici “pezzotti” che criminali e malintenzionati stanno riversando sul mercato. Questi falsari speculano sul fatto che i produttori mondiali di questi circuiti integrati (i chip) faticano a rispondere alla domanda delle aziende elettroniche, anche per colpa della pandemia.

Scrive il Wall Street Journal che i falsari acquistano inserzioni pubblicitarie sui motori di ricerca. Inserzioni che rimandano direttamente ai loro siti-esca. Altre volte invece i truffatori si propongono sulle piattaforme cinesi del commercio elettronico. Alcune aziende statunitensi, alla ricerca disperata di chip, hanno tentato l’acquisto. L’amara sorpresa è stato constatare che i chip arrivavano – ad esempio – in semplici buste di plastica.

Infilati alla rinfusa

Questi venditori, dunque, non utilizzano gli involucri anti-statici – simili alla carta argentata – indispensabili per proteggere dispositivi elettronici di una simile delicatezza. Alla fine un numero importante di questi chip – prodotti chissà come, spediti senza le dovute precauzioni – non funzionava.

Quando l’acquisto dei chip è avvenuto sulle piattaforme del commercio elettronico, il compratore ha potuto chiedere un rimborso alla piattaforma stessa. In caso di acquisti diretti, le cose si sono complicate. Questi venditori improvvisati di chip imperfetti smettevano di rispondere alle email, in caso di contestazione del compratore.

Siti di venditori illegali attivi la mattina – aperti in Paesi orientali come Hong Kong – già la sera non erano più raggiungibili.

In questo clima, imprese accreditate – che per mestiere cercano chip perfetti sul mercato per rivenderli alle aziende elettroniche – stanno producendo delle guide all’acquisto sicuro. Queste guide aiutano a individuare i venditori illegali e a distinguere i chip autentici da quelli contraffatti. Una delle guide più ricercate porta la firma dell’associazione statunitense Idea (The Independent Distributors of Electronics Association).

I certificatori

E stanno conoscendo un grande successo anche imprese che aiutano a testare l’autenticità e l’efficienza dei chip. Tanti compratori, fiutata l’aria difficile, comprano piccoli quantitativi di chip da venditori fino ad allora sconosciuti. Ne fanno certificare la qualità, e solo dopo il test si decidono per ordini più impegnativi.

La società inglese Princeps Electronics Ltd., ad esempio, realizza test elettronici sulla tenuta dei chip. E in un solo anno ha visto quadruplicate le richieste di consulenza e verifica da parte dei comparatori.

Una lampadina passata ai raggi x dalla Creative Electron Sta andando forte anche la californiana Creative Electron Inc. che vende sofisticate macchine a raggi X. Questa macchine (ribattezzate TruWiev) sono in grado di visionare ogni minuscolo componente del chip alla ricerca di imperfezioni nella loro costruzione.

