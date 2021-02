Chiude l’archivio d’arte di Christie’s, il più antico del mondo

Pubblicità

Pubblicità

LONDRA. È l’archivio dell’arte più vecchio del mondo: ogni opera venduta all’asta da Christie, catalogata per secoli a mano, con descrizione, origine e prezzo, dal 1766 a oggi. Ma questo tesoro di informazioni, custodito nel quartier generale di Christie’s, su King Street, a Londra, due passi da Piccadilly Circus, in quel quartiere di St. James che ospita i club per gentiluomini in cui sedevano Dickens e Darwin, e dove risiede tuttora l’erede al trono, il principe Carlo d’Inghilterra, ora chiude le porte al mondo esterno. La famosa casa d’aste ha dovuto fare dei tagli al proprio personale a causa della pandemia e fra le conseguenze c’è la restrizione all’uso dell’archivio: potranno consultarlo soltanto i suoi dipendenti.

“Come cortesia, in precedenza Christie’s aveva fornito accesso gratuito al proprio archivio per ragioni di ricerca”, afferma un comunicato della società. “Tuttavia, con rammarico, è stato necessario ridurre la squadra degli archivisti e possiamo ora rispondere soltanto ai bisogni dei nostri specialisti”. Nel mondo dell’arte londinese, e non solo, la notizia suscita lamentele e proteste, a cui dà voce un ampio servizio su The Art Newspaper, l’autorevole giornale della categoria.

“E’ un duro colpo agli studi e appare un passo troppo drastico, si poteva istituire un accesso a pagamento”, commenta Susan Palmer, capo archivista del John Soane’s Museum. “Sembra una decisione eccessiva”, le fa eco Anthony Chrichton-Stuart, direttore della galleria Agnew. “Non esiste un archivio equivalente. Quello di Christie va indietro fino alla prima vendita, ogni catalogo annotato a mano. Sotheby’s (la casa d’aste rivale, ndr.) non ha mai fatto una cosa del genere”. Ma Christie’s non è il solo a considerare una decisione simile sotto l’effetto della crisi create dal Covid: la biblioteca e l’archivio della Wallace Collection, celebre museo londinese, sono a loro volta minacciati di chiusura.

Ci sono cataloghi conservati altrove, per esempio allo stesso John Sloane’s Museum e alla British Library, ma contengono informazioni meno ricche e parziali. “Per quelli tra noi che lavorano nel settore dell’arte, la decisione di Christie’s è come un terremoto”, scrive Mike Sanderson, un commerciante d’arte, sulla Antiques Trade Gazette. In un’intervista pubblicata sul sito della casa d’aste due anni fa, Lynda McLoeod, direttrice dell’archivio, aveva dato un esempio di come funzionava il sistema: “Un cliente o un collezionista ci chiedono aiuto. Due giorni alla settimana, su appuntamento, apriamo l’archivio a ricercatori o curatori che cercano maggiori informazioni sulle loro collezioni. Se sappiamo esattamente quello di cui hanno bisogno, lo troviamo e prepariamo il materiale perché possano consultarlo nei nostri locali. Magari hanno visto un numero sul retro di un quadro e non sanno cosa significa. Noi possiamo aiutarli a scoprirlo”.

Di fronte a una reazione così forte, Christie’s cerca di minimizzare e segnala che la decisione potrebbe venire in un secondo tempo ritirata. “Purtroppo, per via del coronavirus, l’intera sede di King Street è stata chiusa al pubblico e al momento facciamo solo vendite e lavoro preparatorio online”, dice all’Art Newspaper Dirk Boll, presidente della rinomata casa d’aste per l’Europa, il Medio Oriente, la Russia e l’India. “In passato eravamo in grado di fornire accesso gratuito al nostro archivio a scopi di ricerca, ma non possiamo più farlo. Ma siate certi che rimaniamo impegnati a mantenere le nostre informazioni accessibili ed esploreremo modi in cui sviluppare tale accesso in futuro”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest