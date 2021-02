Chuck Palahniuk: “L’attacco al Campidoglio dimostra che siamo vivi”

Pubblicità

Il Campidoglio ha la forma “di questi grandiosi edifici, concepiti per far sentire impotente chi è all’esterno e onnipotente chi è all’interno […] Per mutare il corso della storia umana bastò poco più di un’ora. La polizia si tenne in disparte”. Il libro di Talbott (Mondadori, 2019), l’ultimo romanzo di Chuck Palahniuk, nato a Pasco (nello Stato di Washington) nel 1962, aveva previsto quello che è successo nel Congresso degli Stati Uniti il 6 gennaio. Cresciuto a Portland, vicino a un bosco dove si rifugiava quando i suoi genitori litigavano, e con una formazione da giornalista, dopo aver lavorato come meccanico pubblicò a 31 anni il suo primo romanzo, Fight Club. Fino a quel momento i suoi libri erano stati rifiutati perché troppo disturbanti, ma quando David Fincher trasformò quel romanzo in un film, con Brad Pitt come protagonista, il destino di Palahniuk cambiò definitivamente: era riuscito a intercettare un malcontento generalizzato, che lo aveva fatto entrare in sintonia con milioni di lettori. Oggi vive nei sobborghi di Portland insieme a suo marito Mike. Ci accorda un’intervista su Zoom con la sua cagna Egg, una Boston terrier che si mette davanti al monitor per salutarci.

Che cosa le aveva fatto pensare che un giorno una folla inferocita avrebbe invaso il Campidoglio?

“Sembrava la progressione naturale delle cose. Quando uno non riesce a comunicare, esprime la sua frustrazione in forma fisica. È la nostra guerra per individuare i nuovi leader”.

Sta dicendo che dall’assalto potrebbero uscire i futuri leader politici del suo Paese?

“Sì. I leader si distinguono dagli altri per il loro valore durante le battaglie”.

L’assalto è stato una ferita per la democrazia statunitense?

“No. Dimostra che siamo vivi come popolazione. È stata la battaglia in assenza di una guerra. Nel lungo termine, sarà un bene”.

Lo condanna?

“Lei condanna il fatto che il sole sorga la mattina? Fa parte del modo in cui funziona la società e serve a far sì che una nazione si mantenga viva. È una cosa naturale”.

Quando scrisse dell’assalto nel suo romanzo, pensava di stare raccontando una distopia o che sarebbe successo veramente?

“Succede da anni: Occupy Wall Street era la stessa cosa, la protesta unisce le persone e fa emergere quelli che cambiano le cose”.

Per guidare il futuro bisogna per forza essere violenti?

“Martin Luther King non era violento, però praticò la disobbedienza civile. Siamo di fronte a un mondo talmente popolato che non ci saranno opportunità per tutti. La gente troverà vie radicali per avere la sua opportunità”.

Nel libro scriveva che i poliziotti guardavano da un’altra parte mentre i cittadini irrompevano. Che cosa è successo con la polizia del Campidoglio?

“C’è qualcuno che pensa che non siano intervenuti perché avevano bisogno almeno di un morto per agire. Un’altra teoria è che la polizia era d’accordo”.

Il suo libro può avere istigato questa azione?

“Siamo di fronte a una generazione che non ha dimostrato nulla nel mondo. Cercano l’occasione di dimostrare di cosa sono capaci. Hanno bisogno di questa sfida”.

Distruggere?

“Non abbiamo imparato quasi nulla dalla pace. La rottura è il passo preliminare per costruire qualcosa di nuovo”.

Trump è stato un leader del XXI secolo?

“È stato una delusione per quelli che lo hanno visto come leader. Come Reagan, è stato una figura paterna. Durante gli otto anni di Obama, non ci sono state quasi proteste. La gente protestava timidamente contro un presidente nero, per non apparire razzista. Le proteste esplodono sempre quando c’è un uomo bianco alla Casa Bianca”.

Cioè contro il potere abituale.

“Ci è consentito protestare contro la figura paterna. E ricco e bianco Trump lo era, soprattutto dopo otto anni senza protestare”.

Perché tanti poveri hanno votato per Trump, che non avrebbe risolto il problema della sanità?

“Aveva promesso di risolvere il problema dell’immigrazione, che agli occhi di quegli americani è una minaccia. Non lo ha fatto”.

Lei ha votato Trump?

“Ho votato Jill Stein (del Partito verde), il minore dei mali”.

Esiste il pericolo di fascismo negli Stati Uniti?

“Il fascismo viene spiegato come una cosa brutta, ma una volta, in Germania, il direttore della Bertelsmann, la mia casa editrice, mi fece capire che è una fase organica per cui passano i Paesi emergenti per unificare la loro identità. L’Italia era diventata una nazione unita poco prima del fascismo, esattamente come nel caso della Germania”.

Secondo lei il fascismo unisce, invece di creare contrasti e divisioni?

“Il fascismo muta. Prima unisce, poi cambia. Il libro di Talbott raffigura uno scenario immaginario: la gente che sente la necessità di una guerra civile. Prospetto un’ipotesi: il Paese sarebbe organizzato meglio in tre Stati, uno per i neri, uno per i bianchi e un altro per gli omosessuali? E cerco di dimostrare che il risultato non sarebbe un Paese migliore”.

Nel libro descrive il massacro degli istruiti per mano dei non istruiti.

“Quelli che uccidono nel mio libro si sentono traditi dai loro studi. Io sono uscito dall’università con una formazione che mi è servita a ben poco e con un mucchio di debiti. Mi sono sentito raggirato dall’università, che non insegna competenze ma ideologia. E l’ideologia non paga le bollette”.

Nei suoi libri lei sembra scrivere a un mondo ferito. È il suo modo di dire a queste persone che le vede?

“Io non scrivo per aiutare qualcuno. Prendo le mie frustrazioni e le amplifico, fino a quando non ho esaurito completamente la mia reazione di fronte a quei problemi. Se porto le mie frustrazioni fino a scenari mostruosi, il mio problema scompare”.

La frustrazione del Libro di Talbott qual era?

“Il fatto che ero stufo di vedere i politici discutere senza risolvere nulla. Ero stufo di vedere che cercavano l’attenzione dell’elettorato invece di fare politica. È stata la mia catarsi”.

Immagino che lei non abbia bisogno di andare dall’analista.

“No. Sono capace di dissolvere le mie frustrazioni. Qui la scrittura ha sostituito lo psicanalista. Per anni la gente è andata dallo psicologo. Ma costava parecchio e il sistema sanitario pubblico ha cominciato a somministrare a queste persone calmanti che reprimevano il conflitto irrisolto. Ora la gente preferisce scrivere dei suoi problemi e discuterli. La scrittura rimpiazza gli psicofarmaci”.

La rabbia e la voglia di rivalsa possono cambiare il mondo?

“Servono per segnalare la necessità di un cambiamento, ma non possono durare in eterno, perché annientano tutto”.

Che cos’hanno in comune le sue migliaia di seguaci?

“Cercano un’esperienza forte. Altri libri consolano o aiutano a prendere sonno. I miei lettori cercano lo shock”.

I suoi libri sono macabri…

“La gente guarda i film horror per soffrire”.

È nichilista?

“È la via d’uscita. Heidegger lo scrisse: devi arrivare a comprendere che tutti siamo destinati a morire prima di poterti consacrare completamente alla tua passione”.

Lei quando si è consacrato alla sua?

“A 28 anni, dopo un seminario di autoaiuto e attraverso un’idea di Kierkegaard: puoi provare tutte le distrazioni per non affrontare la tua mortalità, ma alla fine dovrai farlo. Nulla ha importanza, fai quello che ami”.

Lei ama scrivere o conoscere se stesso?

“Sono due cose che non si possono separare. La scrittura è il modo che uso per conoscere persone ed esplorare idee. Sembra poco, però mi ha procurato amicizie che sono durate più di qualunque relazione precedente, e soldi sufficienti per consentire a mio marito di andare a Las Vegas ad accudire sua madre finché non morirà”.

È ricco?

“No, perché il mio commercialista mi ha derubato per anni. Però, se faccio il confronto con la povertà della mia infanzia, sono ricchissimo”.

Di che tipo di povertà parla?

“Mi facevo chilometri a piedi lungo i binari per raccogliere le patate che cadevano dai treni merci. Ci andavamo io e mio fratello. Era il nostro contributo alla famiglia. Però non mi sentirò mai ricco. Quando cresci con tante cose che ti mancano, pensi sempre di poter perdere tutto. E quando hai abbastanza, cominci a condividerlo. Crei una situazione di austerità perché ci sei abituato”.

Si sente schiavo dei suoi fan? Cerca sempre qualcosa di più scioccante…

“Scrivo come scrivevo quando non pubblicavo: trovo qualcosa della mia vita che non riesco a risolvere e cerco il modo di esplorarla in una storia, fino a esaurire ogni reazione. Anche se nessuno mi pubblicasse, scriverei così”.

Con quale frustrazione era alle prese quando scrisse Fight Club?

“Con il terrore di morire senza aver sentito nulla di importante da me stesso. Avevo fatto quello che dicevano i miei professori e mi trovavo nella stessa situazione di tutti: non riuscivo a trovare il mio posto. Quando compii trent’anni, mi resi conto che essere una brava persona con un lavoro noioso non mi avrebbe portato lontano. Il professore migliore che ho avuto, Tom Spanbauer, mi consigliò di scrivere delle cose che non riuscivo a risolvere. In questo modo, la ricompensa è il fatto stesso di scrivere, non il successo o la pubblicazione. È un altro modo di definire il successo”.

Quante delle frustrazioni che esplora le vengono dall’infanzia?

“Poche. I miei genitori litigavano e io sviluppai al tempo stesso un’intolleranza e un’attrazione per il conflitto. Sono cresciuto in campagna e la natura è un posto fantastico per fuggire da qualsiasi conflitto. Per questo ora vivo vicino a un bosco”.

Pensavo che la sua gioventù fosse stata circondata dalla morte: suo nonno assassinò sua nonna e suo padre morì per mano dell’ex compagno della fidanzata…

“Queste sono cose successe nel passato. La scrittura mi ha salvato. Quando capisci questa cosa, che il mondo continuerà anche senza di te, ti arrendi alla tua passione. Appassionarsi per qualcosa significa prendersi il rischio di perdere”.

Ha avuto un buon rapporto con i suoi genitori?

“Sì. Lei era contabile. Faceva le dichiarazioni dei redditi di altre persone. Guardi, queste sono le mie del 2020, già organizzate a gennaio”.

Questa è un’eredità che le ha lasciato.

“Sì. Grazie, mamma: mi hai trasformato in un ragioniere!”.

E suo padre, in cosa l’ha trasformata?

“In inventore. Lavorava per le ferrovie, aggiustava i freni dei treni. Però cercava sempre di inventare macchine che lo rendessero ricco”.

Lei ha inventato una formula letteraria per diventare ricco?

Ride di gusto. “Alla fine, non era una macchina…”.

Ha accennato due volte a suo marito. Però le è costato rendere pubblica la sua omosessualità.

“Io e Mike stiamo insieme da venticinque anni, non l’ho mai nascosto. Però non volevo essere rinchiuso nella gabbia della letteratura etnica o Lgbt”.

Perché le interessa più il porno che l’amore?

“L’amore, come la bellezza, è un’illusione”.

In Gang bang, descrive le riprese del coito fra un’attrice porno ritirata dalle scene e seicento attori.

“In Fight Club, il protagonista riesce a supplire alle sue necessità emozionali facendo vedere che muore. In Soffocare, andando ogni volta in un ristorante diverso e facendo vedere che sta soffocando. Così, in tutti e due i casi, riescono a ricevere l’attenzione e le premure di cui sentono la mancanza. Gang bang è basato sulla storia di Annabel Chong, che radunò centinaia di attori per filmare rapporti sessuali. Molti di loro le giuravano che l’avrebbero amata per sempre. L’avevano vista nei film ed erano talmente emozionati che piangevano e lei doveva consolarli e aiutarli a completare l’atto sessuale. Non ci riuscivano. Era una cosa che mi aveva emozionato”.

Lei sostiene che l’amore è troppo astratto per poterne scrivere, però è il grande tema.

“Uno scrittore decente non può imporre sentimenti al lettore. Deve costruire le condizioni perché sia il lettore a provare le emozioni. Deve guidarlo alle emozioni. Qualsiasi scorciatoia è vietata”.

Si è sentito amato?

“Sì, beh… Sono cresciuto in una grande famiglia e ho accudito mia madre finché non è morta”.

Che cosa ha imparato accudendola?

“Ha passato l’ultimo giorno della sua vita a pagare delle bollette. Io e mia sorella maggiore eravamo con lei. Ci ha guardati e ha detto: ‘Meno di un anno fa tagliavo l’erba in giardino e ora riesco a malapena a scrivere il mio nome’.

Ricordare questa cosa non è un atto d’amore?

“È stato emozionante vedere come si era resa conto della velocità con cui finisce la vita. Anche la nobiltà di dedicare il suo ultimo giorno a pagare le bollette. Credo che fino a quel momento non avesse riconosciuto la sua mortalità. Morì quella notte. Molti mi dicono che non potrò scrivere sempre come ho fatto finora. Ed è proprio per questo che lo faccio. È proprio per questo che scrivo storie estreme. Voglio farlo finché ne sono in grado, per non dovermi chiedere, l’ultimo giorno della mia vita, perché non l’ho fatto”.

E se alla fine della sua vita dovesse chiedersi perché ha scritto atrocità e non ha cercato l’amore?

“In tutti i miei libri c’è una relazione sentimentale. È solo che sono poco convenzionali. Sono persone che cercano di ottenere amore in modo non reciproco”.

Antieroi insensibili… Perché le interessano?

“Perché è il modo in cui vedo il mondo: gente che si trucca per avere like. La gente ha bisogno di riconoscimento e attenzione, anche se lo ottiene in modo disonesto. Il risultato è che l’io reale non è quello che viene consegnato agli altri, e anche l’amore che riescono a ottenere non è reale. È questo circuito assurdo che muove il mondo. Per questo bisogna cominciare facendo ridere, perché quando arriva la parte offensiva ormai il lettore è stato catturato e non riesce a lasciare il romanzo”.

È a questo che aspirano i suoi lettori, a conoscere il finale?

“L’ansia di sapere come va a finire li fa avanzare. Il mio lavoro è ingannarli. Se nella prima pagina annunci che scriverai una storia talmente offensiva che il lettore ne uscirà demoralizzato, quello smette di leggere”.

Perché ha scritto così tanto sulle dipendenze, da droghe, alcol, sesso, denaro?

“La dipendenza ti dà controllo, chi ha una dipendenza ha la tranquillità di sapere di cosa morirà”.

Lei da cosa è dipendente?

“Dalla scrittura. In questo momento bevo troppo vino bianco, ma credo che abbia a che vedere con il confinamento. Ho una personalità compulsiva. I miei personaggi cercano modelli che possano funzionare per loro. Uno rompe con il suo modo di vivere quando ne scopre un altro con cui crede che si sentirà meglio. Si cambia una forma di sicurezza per un’altra”.

Che cos’è che le dà sicurezza?

“Sapere che non vivrò per sempre, sapere che facendo il simpatico arriverò solo fino a un certo punto. Per questo sacrifico costantemente la dignità. I miei personaggi si vedono sempre obbligati ad abbandonarla”.

Che cosa c’è di buono nell’umiliazione?

“Cerco di mostrare al lettore la sua più grande paura e il superamento di quella paura. In molti racconti per bambini muoiono i genitori. Se riesci a far vedere a un bambino come fa Bambi a trovare ragioni per vivere dopo la morte della madre, gli stai indicando come sopravvivere a quella che sembra la fine. I miei lettori in maggioranza sono giovani. In quella fase, la cosa importante è essere attraenti. Per questo vogliono vedere come riesci a ricostruirti se vieni umiliato. Vogliono vedere qualcuno che perde tutto ma riesce a non farsene distruggere. Scarlett O’Hara: è bella, pazza, giovane e perde tutto. Ma quando perde tutto conquista un’altra forma di potere, che va oltre la sua giovinezza. Per questo disprezzo la dignità, perché così possiamo concentrarci sulla sopravvivenza”.

La sua famiglia ha letto i suoi libri?

“Mia madre lesse Invisibile Monsters e si preoccupò molto. Era convinta che mi stessi addentrando in un cambio di sesso. Certe cose di Fight Club la ferirono. Quando uno dei miei familiari in uno dei miei libri trova qualcosa che pensa abbia a che vedere con lui, smette di leggerlo, perché ha paura di trovare dell’altro. Si sente tradito”.

Questo a suo marito non succede?

“No. Gli chiedo sempre un parere sulle reazioni dei protagonisti e le svolte della narrazione”.

Ha scritto che quando uno compie trent’anni si trasforma nel proprio peggior nemico. È quello che è successo a lei?

“I trent’anni sono un’età di incertezza, ma è la difficoltà che ti apre delle porte”.

Che porte si aprono a 58 anni?

“So che è il peggio che definisce il meglio. L’epifania è possibile solo dopo il disastro che la precede. Il disastro deve avere proporzioni sufficienti a consentire la rinascita. Per questo, con il gran casino in cui ci troviamo adesso, ci aspetta un decennio di prosperità, godimento e felicità. Poi ci infileremo in un casino nuovo”.

Traduzione di Fabio Galimberti

©El Pais/Lena, Leading European Newspaper Alliance





