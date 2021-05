Ciclismo, Bernal domina la tappa della Cima Coppi: è lui il padrone del Giro

Pubblicità

La cura di tutto, anche dell’immagine. Pochi metri prima di tagliare il traguardo, via la mantellina, tutti devono vedere la maglia rosa che taglia per prima il traguardo. Egan Bernal è il padrone dei Giro. Gli basta mezza tappa dolomitica per fugare qualsiasi dubbio. Gli basta il Passo Giau, la nuova Cima Coppi con i suoi 2233 metri dopo la cancellazione del Pordoi, per riaffermare una superiorità apparsa già evidente anche nei giorni scorsi. Evenepoel, Vlasov, Simone Yates: trovare un avversario di Bernal ad ogni tappa è sembrato un esercizio di stile. La verità è che Bernal dovrà da ora in poi badare solo a se stesso: basterà una attenta gestione nella terza settimana per prendersi il Giro. Ora il più vicino in classifica è uno dei personaggi più interessante di questo Giro: Damiano Caruso: terzo al traguardo, secondo nella generale. Arriva con Bardet: il francese non è un parente strettissimo di quello che puntava a vincere il Tour, ma non è venuto in Italia a fare la comparsa. Si difendono bene anche Ciccone e Carthy, scivola dietro Vlasov, mentre per Simon Yates è la classica giornataccia.

<<La cronaca della sedicesima tappa>>

Doveva essere la tappa regina del Giro, il maltempo l’ha relegata al ruolo di una comunque bellissima principessa. Niente Fedaia e Pordoi, la Cima Coppi diventa il Passo Giau con i suoi 2233 metri: prima c’è la salita della Crosetta, poi la picchiata verso Cortina. Gli organizzatori preferiscono non scommettere: prevenire è meglio che curare, magari con uno stop in corsa. Decisione che fa il paio con le rivendicazioni sparse qua e la in gruppo, anche se qualche voce era per fare tutto il percorso originario: “Va bene il ciclismo eroico, ma a volte è troppo”, aveva ad esempio proprio Damiano Caruso. Ma ad esempio dichiarazioni arrivate da qualche ammiraglia erano di diverso avviso. Il discorso è sempre lo stesso: la tutela degli atleti che non sempre si sposa con l’epica del ciclismo, fatta anche di imprese in condizioni climatiche al limite.

Insomma, una giornata all’insegna dell’imprevisto. La domenica si era chiusa con l’attesa per il Pordoi e con i tormenti di Vincenzo Nibali: il dolore alle costole, le critiche, le sensazioni del ritiro. Il nunerì si è invece aperto con lo Squalo in fuga. Lui e altre 23 si avvantaggiano sulla prima salita della Crosetta, sempre lui è attivissimo nel fare selezione in una discesa molto difficile. Con lo Squalo, il compagno di squadra della Trek, l’eritreo Ghebreigzabhier, e Gorka Izagirre (che in discesa si salva da una caduta con un numero da acrobata), Almeida, Pedrero e Formolo. Il Gruppo maglia rosa non può lasciar fare: ad uno come Almeida non si possono certo lasciare dieci minuti.

Il passo Giau non fa prigionieri. Evenepoel crolla subito, Vlasov soffre, Yates, che nella discesa della Crosetta era anche scivolato, non ne ha più di tanto. Bernal inveece è spietato: Martinez screma il gruppo, poi quando prende il comando delle operazioni, per gli altri è notte fonda.





