Ciclismo, Giro d’Italia: a Verona è finalmente il giorno di Nizzolo. Bernal resta in rosa, ora lo Zoncolan

L’aveva già assaporato cinque anni fa a Torino, ma il gusto del successo si era trasformato in sapore amaro: gli avevano infatti contestato una scorrettezza in volata. Il resto era una fila indiana di podi meno preziosi: 11 volte secondo, 5 terzo. A Verona arriva finalmente il giorno di Giacomo Nizzolo: vince alla grande e sventa l’ennesima beffa. Beffa o colpo da maestro a seconda dei punti di vista: nonostante le condizioni di forma ancora relative, in molti aspettano la zampata di Groenewegen. Edoardo Affini dovrebbe essere un vagone del suo treno (della Jumbo), ma è una trappola: si forma il classico buco e il cronoman va che è una bellezza. Nizzolo è il primo a mangiare la foglia, si gioca tutto con una partenza lunga e stavolta ha ragione. Affini mantiene comunque il secondo posto, mentre la terza piazza se la prende Peter Sagan.

Manca invece un tassello per la festa completa di Elia Viviani. Nelle ultime ore aveva guadagnato negli interpreti di segnali il grado, se non di favorito, almeno di più atteso: la designazione a portabandiera all’Olimpiade giapponese, percorso piattissimo, morale a mille e arrivo sulle strade di casa. Un incastro perfetto, ma la realtà è diversa: il veronese in questa stagione è ancora a secco e negli ultimi due anni ha vinto solo una volta in una corsa nella Loira. Non cambia nulla, con Egan Bernal sempre in rosa. Tra 24 ore distacchi e tante posizioni saranno diverse: sabato c’è infatti l’assalto allo Zoncolan. “Abbiamo avuto una giornata abbastanza facile dopo tante tappe impegnative. Sarebbe speciale vincere sullo Zoncolan ma per farcela dovrei riuscire a controllare tutto il gruppo: quindi dico che sarei felice di essere ancora in Maglia Rosa dopo il traguardo”, spiega il colombiano.