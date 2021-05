Ciclismo, Giro d’Italia: il ‘colpo di Taco’ van der Hoorn. Fuga e vittoria capolavoro. Ganna resta in rosa

Il ‘colpo di Taco’ van der Hoorn, 27 anni da Rotterdam, onesto lavoratore della bicicletta con qualche acuto qua e là. Difficklmente tornerà a vivere in carriera scariche di adrenalina paragonabili al finale della terza tappa del Giro, traguardo a Canale dopo la partenza da Biella. L’olandese fa parte di una di quelle fughe che fanno incetta di applausi e belle parole ma che, stringi stringi, non consegnano nulla ai protagonisti. E invece il buon Taco non molla, ci crede, sfrutta qualche scelta tattica discutibile degli inseguitori, e mantiene 4 piccoli immensi secondi conseguendo una vittoria splendida, la prima al Giro anche della sua squadra (la Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), all’esordio nella corsa rosa.

A proposito di rosa, la maglia se la tiene Filippo Ganna, che insieme alla sua squadra (la Ineos) sta attendo a non correre rischi in una tappa che di insidie ne presentava. Vince van der Hoorn, ma chi perde? Il primo nome che viene in mente è quello di Peter Sagan: ha carisma e credito per chiedere sacrifici ai compagni di squadra, anche con il rischio di non ricompensarli con una vittoria. La Bora esegue, tiene tutto il giorno in mano il pallino, con il senno del poi esagera: nel momento topico il tre volte campione del mondo resta senza compagni, deve giocarsela da solo. Riesce ad agguantare a malapena un podio, preceduto anche da Davide Cimolai, primo nella volata di gruppo.