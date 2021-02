Ciclismo, Nibali riparte da Bessèges: “Ogni gara vale”

Pubblicità

Impigliato in quella tela di Penelope che sono diventati i programmi dei corridori a causa del Covid – tessuti di giorno e scuciti di notte per le continue cancellazioni di gare – Vincenzo Nibali ha dovuto cambiare l’incipit della sua stagione, da Valencia al profondo sud della Francia. Partirà dal Gard, con l’Etoile de Bessèges, cinque tappe da mercoledì a domenica, l’annata numero 17 da professionista del siciliano. Gli manca la vittoria, l’ultima è datata 27 luglio 2019, e gli manca di più correre: gli ultimi chilometri pedalati con un numero sulla schiena risalgono al Giro 2020, fine ottobre. È l’ora, per Nibali, di riprendere il mare aperto, ma lo spirito, almeno nelle intenzioni e nella volontà, sarà tutto nuovo: “Ogni corsa rappresenterà un obiettivo per me, voglio tornare a correre con la mente libera da aspettative future, spinto da quella sana cattiveria agonistica che ti motiva a tirare fuori il massimo”. E poi: “La voglia di tornare a correre è tanta, nonostante questo cambio repentino di programma renda il debutto più turbolento del previsto. Purtroppo viviamo ancora una situazione precaria, lo dobbiamo mettere in conto. Speriamo solo che la situazione volga presto al meglio”.

L’obiettivo Tokyo

La stagione 2020, la prima dal 2011 senza neppure una vittoria, è un fresco ricordo da rimuovere in fretta. Gli affanni del Giro, quel settimo posto dal sapore tutt’altro che nibaliano, ora lasciano spazio al presente, a una stagione che avrà i suoi punti nodali nel Giro, nel Tour senza assilli di classifica e soprattutto nelle Olimpiadi di Tokyo, certamente le ultime della sua carriera e quindi l’ultima occasione per rimettersi in pari con la sorte dopo la caduta di Rio nella discesa di Vista Chinesa, quando era avviato a giocarsi l’oro in uno sprint a due con il colombiano Henao.

Nibali e la corsa scelta all’ultimo istante

L’Etoile de Bessèges, piccola corsa, è diventata improvvisamente un fatto estremamente centrale nella storia di questa stagione. Nibali l’ha scelta all’ultimo istante, dopo la cancellazione della Vuelta Valenciana, e con lui altre tre stelle italiane, Filippo Ganna, Alberto Bettiol e il campione europeo Giacomo Nizzolo. Mai il cast dell’Etoile era stato più qualificato nei primi 52 anni di vita della corsa. Al via ci saranno anche Geraint Thomas, Bernal, Van Avermaet, Uran, Gilbert, Wellens, tanta nobilità per cinque tappe piuttosto impegnative e chiuse da una crono con arrivo in salita al santuario di Notre-Dame des Mines, ad Alès. Fare classifica, ma soprattutto farsi vedere, attaccare e provare a scrollarsi di dosso subito l’ansia da risultato. Vale molto per Nibali, mai vincente in maglia Trek, ma anche per Filippo Ganna, che nella crono potrà subito esibire i cavalli e la maglia di campione del mondo.

Il Giro d’Italia ancora da svelare

Intanto le corse cancellate dal calendario sono già 38, e non è detto, parola di Lappartient, che anche quelle che già da sole hanno scelto le proprie date di recupero – in particolare tutte le gare spagnole, che hanno scelto di sovrapporsi con il Giro d’Italia – potranno alla fine mettersi su strada. Si farà invece la Tirreno-Adriatico, dal 10 al 16 marzo, essenziale momento di passaggio verso la Sanremo: sette tappe di ogni genere, da Lido di Camaiore a San Benedetto del Tronto. Un piccolo Giro d’Italia in attesa di quello vero, del quale si sa molto, ma solo per via ufficiosa. Per la presentazione ufficiale del percorso, certamente al via dal Piemonte l’8 maggio e con chiusura a Milano il 30, si dovrà attendere almeno fino al 10 febbraio. Tempi mai stati così lunghi. Colpa del Covid, che tiene sulla corda le regioni, e dell’Uci, a cui le grandi corse a tappe hanno chiesto di poter imbarcare altre due squadre con wild card, per arrivare a 24. Ma dopo tante corse solo su carta, e dopo il grandioso Mondiale di ciclocross di Ostenda, anche la strada entra nel vivo. Mai così tardi. Era ora.





