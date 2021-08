Ciclismo su pista, Italia in finale per l’oro nell’inseguimento a squadre con il record del mondo

Pubblicità

TOKYO – Non sarebbe giusto dire che domani Filippo Ganna più altri tre azzurri si giocheranno l’oro nell’inseguimento su pista di ciclismo. Ma quello che abbiamo visto al velodromo di Izu, strabuzzando gli occhi, racconta di un campione che oggi nell’ultimo chilometro ha trainato i compagni che erano in svantaggio contro i neozelandesi, poi battuti di appena 90 centesimi, e li ha portati volando verso il record del mondo, oltre che in finale. Alle ore 11,06 italiane di domani, mercoledì, i nostri corridori avranno un metro di paragone assoluto, il più complicato possibile: la Danimarca campione mondiale. Record planetario contro maglie iridate. Sarà un bel vedere, anche perché il signore dell’anello lo abbiamo noi.

Ma anche gli altre tre sono ottimi ciclisti. Si tratta di Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan, gente che non ha mai abbandonato la pista che pure è disciplina ormai ai margini in Italia, nonostante abbia dato medaglie d’oro e maglie iridate a pioggia quando sprinter come Maspes e Gaiardoni erano più popolari dei calciatori. E non abbiamo mai smesso di vincere, soprattutto nelle prove veloci: Elia Viviani è stato medaglia d’oro a Rio 2016 nell’Omnium, dove giovedì cercherà di ripetersi. Cinque anni fa in Brasile il nostro quartetto ripescato in extremis era arrivato sesto, e quarto si era piazzato a Londra nel 2012.

Dunque, la medaglia di domani già scintilla come nell’inseguimento olimpico non accedeva dagli anni Sessanta. Le azzurre Rachele Barbieri, Letizia Paternoster, Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini sono invece arrivate seste in una prova dominata come previsto dalla Germania. Sono state brave, sono molto giovani, stanno crescendo e non potevano fare di più. Ma è solo l’inizio. A Parigi 2024 potrebbero già essere da podio.

La Germania oro nell’inseguimento femminile (ansa)

Il nostro quartetto maschile ha polverizzato il tempo e frantumato il cronometro: 4 chilometri in apnea in 4’42″307, velocità media di uno scooter: 64,765 chilometri all’ora, però spingendo con le gambe. “Non ci poniamo limiti, stiamo decollando” dice Marco Villa, il commissario tecnico. “Era giusto che Filippo corresse la crono su strada anche se non era un percorso per lui, ma è il campione del mondo e non poteva mancare. Però non poteva mancare neanche qui in pista, dove lavoriamo insieme da otto anni per arrivare a questo bellissimo giorno. Le caratteristiche nei nostri ragazzi non ci permettono di partire forte, così siamo sempre obbligati a giocarci tutto nel finale. Sarà così anche stavolta”.

Chi segue da vicino gli azzurri sa che il record mondiale lo avevano già fatto cadere un paio di volte in allenamento, però la gara è un’altra questione, e ancor di più su questa velocissima pista. Sarà dunque una finale spaziale, perché la Danimarca nella sua sfida in batteria contro la Gran Bretagna era arrivata al terzo chilometro in vantaggio di circa un secondo sugli azzurri, poi è accaduto l’incredibile: il danese Madsen ha tamponato il britannico Tanfield che si era staccato dal suo quartetto: capitombolo e gara finita. I giudici ci hanno messo un bel po’ per indicare la Danimarca vincitrice e finalista per l’oro: avendo raggiunto la Gran Bretagna, seppure con un cozzo, è stata dichiarata prima (bastava il risultato secco, non contavano i tempi: quelli diventano decisivi soltanto per stabilire le squadre finaliste per il bronzo, cioè Australia contro Nuova Zelanda). Insomma tra domani dopodomani, tra il quartetto volante e il portabandiera Viviani, facciamo sogni d’oro anche se nessuno dormirà.





