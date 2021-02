Cina, Pechino revoca la licenza alla Bbc: “Serie violazioni”

LONDRA – La Cina è sempre più lontana, per i media occidentali che vogliono raccontarla liberamente. Il governo di Pechino ha annunciato di avere revocato la licenza alla Bbc World, il canale internazionale della radiotelevisione pubblica britannica, considerato una delle migliori e più imparziali fonti di informazione al mondo. L’agenzia governativa cinese che regolamenta le trasmissioni tivù ha reso noto di avere preso il provvedimento per “serie violazioni” commesse dalla Bbc nei suoi resoconti sulla Cina, tra cui l’impegno a diffondere notizie “vere e corrette”, danneggiando gli interessi nazionali e minando l’unità nazionale.

Pur senza citare espressamente il servizio, la censura arriva a pochi giorni dalla trasmissione di un’inchiesta dell’emittente britannica sugli stupri subiti da numerose donne uigure, l’etnia turcofona di religione islamica che vive nel nord-ovest della Cina, imprigionate nei campi di rieducazione e di detenzione di massa da tempo al centro delle accuse da parte dell’Occidente contro Pechino. Accuse rinnovate questa settimana dal presidente americano Biden nella sua prima telefonata al presidente cinese Xi.

La mossa di Pechino appare anche come una ritorsione per la revoca della licenza al China Global Television Network, braccio internazionale della tivù di stato cinese, per trasmettere nel Regno Unito, decisa il 4 febbraio dall’Ofcom, l’agenzia britannica che regola il settore. La misura è stata presa dopo che un’indagine aveva verificato che la licenza era illegalmente posseduta da un’altra società cinese, Star China Media. L’iniziativa delle autorità inglesi fa parte di un’azione più decisa da parte di Boris Johnson per denunciare Pechino sia sul piano delle violazioni dei diritti umani, sia in quello della guerra commerciale, scendendo in campo accanto agli Usa nella guerra fredda in corso fra Occidente e Cina. In passato assai più cauto nel tenere alla larga gli investimenti cinesi in Gran Bretagna, Johnson appare ora determinato a diventare il principale partner di Washington in questa sfida per il predominio globale e per la democrazia.

La svolta ha provocato adesso la reazione di Pechino, con la messa al bando di una voce di informazione libera e autorevole come la Bbc World. Un segnale a Londra e a tutti i media occidentali che cercano di indagare sulla sorte degli uiguri e sulle altre azioni di forza da parte cinese. Cinquant’anni dopo l’apertura di Nixon a Mao, la Cina sembra di nuovo lontana. E raccontarla senza censure rischia conseguenze immediate.