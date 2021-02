Cino Ricci spinge Luna Rossa: “Battiamo gli inglesi senza pietà, e poi sotto con New Zealand”

Pubblicità

Li chiama “pattini” e non “foils”, i ragazzi a bordo li conosce un po’ tutti, “perché da ragazzini più o meno tutti loro hanno partecipato al mio Giro d’Italia in barca a vela, che dirigevo fino a una quindicina di anni fa ed erano tutti bravi” e sui competitor di Auckland dice. “Auguro a Luna Rossa di vincere ma i neozelandesi sono velisti di grandissimo spessore e pure simpatici. Ecco, spero che riusciamo a prendere la Coppa America ma vorrei che i kiwi perdessero col massimo degli onori. Gli inglesi, no, battiamoli pure senza pietà, sette a zero, che gli sta bene così…”.

Essere Cino Ricci e avere ancora le competizoni sul mare che scandiscono le giornate, le passioni. A 86 anni, lo skipper di Azzurra, il padre dell’America’s Cup italiana, mentore di generazioni di grandi velisti italiani, e buon amico dell’altro romagnolo Max Sirena, con cui spesso si sente al telefono, è ancora lì come a una pre-partenza, guarda le regate – “ma con calma, la mattina, la notte voglio dormire” – si infiamma e sacramenta come un tifoso, con qualche nostalgia.

Si scalda per le prossime gare, anche se ancora, nel momento in cui scriviamo, causa timori per i Covid, ancora non è stata fissata una data precisa per la ripresa delle competizioni contro gli inglesi di Ineos. Si oscilla tra il prossimo week end oppure più avanti, con i match race che potranno riprendere senza spettatori e col villaggio delle regate a terra chiuso al pubblico non prima di venerdi 26 febbraio e a quel punto dovrebbe slittare di una decina di giorni anche l’inizio della competizione finale, la vera e propria America’s Cup, inizialmente prevista per il 13 marzo. La decisione è attesa in queste ore. Ma intanto…

Mesi divertenti? O no?

“Sì c’è un gran tifo ma per me non c’è un vero divertimento. Quelle robe lì non sono barche a vela, sono un concentrato di tecnologia, semplicemente sono altro. Hai visto per caso adoperare le vele? Vedi qualcuno dell’equipaggio che cambia fiocco o randa? Governare le vele è un’arte antichissima, cominciata quando l’uomo piantò un albero con le fronde sopra uno scafo in acqua e scoprì che si poteva muovere col vento. E dai e dai che provava divenne capace di muovere il suo mezzo anche quasi controvento. Ecco, queste barche hanno perso tutta questa parte della sfida”.

Il “suoi ragazzi” di Azzurra e quelli di Luna Rossa. Ci si ritrova?

“Beh, questo di adesso è un lavoro, per noi era passione e divertimento. Tutti noi di Azzurra, una volta spenta la luce, andavamo a bere insieme agli avversari, facevamo partitelle di calcio… con gli americani, gli australiani, i canadesi, i francesi…Ci siamo anche divertiti da matti e ogni anno noi tutti di Azzurra ci ritroviamo insieme da me, è il nostro raduno a San Savino di Predappio e stiamo benissimo insieme…Qui invece sembrano sempre tutti ingrugnati…”.

Secondo lei team New Zealand ora ha un po’ più paura degli Italians?

“Guardi, i neozelandesi sono gente speciale, vanno in barca in un certo modo da sempre, in percentuale sono i più bravi di tutti, stanno in equipaggio ovunque e sono sparsi in tutte le discipline della vela. Sul mare non hanno il sentimento della paura, piuttosto guardano Luna Rossa – molto più che gli inglesi – come avversario da battere. E si stanno preparando. Ora, con tutte le strumentazioni e le diavolerie moderne, non è difficile capire il livello dell’avversario, valutare la velocità, i lati deboli, e sono sicuro che sono dati che i neozelandesi hanno già incamerato. Sì, è vero è un vantaggio aver già corso delle regate e aver testato il proprio mezzo con avversari reali, cosa che non è permessa al detentore della Coppa, ma sono sicuro che i neozelandesi hanno escogitato tutti i modi possibili per conoscere la barca italiana e sono pronti a duellare”.

Dobbiamo essere preoccupati per gli inglesi?

“Dopo la seconda regata contro Ineos ho detto che, se non cambiano di molto le condizioni di vento e mare, Luna Rossa avrebbe vinto sette a zero. Ora siamo a 4 e siamo a buon punto”

Cosa la impressiona di più di tutto questo spettacolo?

“La continua enorme evoluzione tecnologica dal dopoguerra, da allora le barche sono andate sempre avanti. Io correvo sui 12 metri stazza internazionale, poi in pratica in ogni edizione ci sono stati cambiamenti, barche più veloci, dopo Azzurra fu detto “facciamo una classe moderna” ed è nato il Moro, poi i catamarani grandi e piccoli, poi sono arrivati questi qui. Toccano velocità pazzesche, anche 50 nodi ma sono convinto che i prossimi potranno arrivare anche a 80. In fondo però alla base resta sempre lo stesso: è una sfida tra uomini che hanno soldi o sono stati capaci di trovarli e vogliono andare più forte dell’altro”.





