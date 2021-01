Cinque anni senza Regeni, fissata al 29 aprile l’udienza per gli 007 egiziani. A Fiumicello il ricordo di Giulio

Pubblicità

ROMA – “25 gennaio 2021… un carico di giallo”. È la madre di Giulio Regeni, Paola Deffendi, sui suoi profili social, a ricordare per prima che oggi sono cinque anni senza il giovane ricercatore friulano sequestrato, torturato e ucciso in Egitto. Paola ha allegato una foto di una carriola, all’interno di un vivaio, caricata con piantine gialle. Il giallo è il colore di Amnesty International e della battaglia che la famiglia Regeni sta portando avanti per chiedere verità e giustizia per la morte di Giulio.

5 anni senza Giulio Regeni, Fiumicello lo ricorda con l’evento: “Pensieri e parole”

“La verità la intravediamo, com’è dimostrato dall’iscrizione nel registro degli indagati dei quattro ufficiali egiziani. La giustizia continuiamo a cercarla, ed è un pò più difficile, abbiamo bisogno soprattutto del sostegno delle istituzioni italiane, che possano fare pressione per far interrogare gli indagati – hanno detto i genitori di Giulio – Sono passati cinque anni e non è più tempo di aspettare”.

In occasione dell’anniversario del rapimento, nel Comune in cui Regeni era nato e dove risiede la famiglia Regeni, Fiumicello Villa Vicentina, è stato organizzato l’evento in streaming: “Pensieri e parole”. Tra gli ospiti il Presidente della Camera Roberto Fico, il vicedirettore di Repubblica Carlo Bonini, il giornalista di Repubblica Giuliano Foschini, l’avvocato Alessandra Ballerini, Beppe Giulietti, Aboubakar Soumahoro, PIF (Pierfrancesco Diliberto), Ascanio Celestini, Matteo Macor, Lorenzo Terranera.

Giulio Regeni seviziato nella stanza 13: “Era legato con catene di ferro e portava i segni delle torture” di Carlo Bonini 10 Dicembre 2020

“Qui, nella Chiesa di Fiumiciello, – ha raccontato il papà, Claudio Regeni – Giulio veniva spesso a confrontarsi al ritorno dei suoi viaggi all’estero: un confronto tra culture, religioni, idee, esperienze. Stamattina qui sono state inaugurate le panchine gialle dove tutti possono andare a meditare: un’opera concreta. Quel fare che invece è mancato dalle istituzioni politiche, ad eccezione dell’onorevole Fico”. “Lo Stato italiano – ha detto ancora oggi il presidente della Camera – è con i genitori di Giulio alla ricerca della verità”.

E ancora poesie, racconti, testimonianze, storie, tappe dell’indagine giudiziaria e giornalistica che da cinque anni accompagna la scomparsa e l’atroce delitto di Giulio Regeni ma anche la comunità che si è spontaneamente creata attorno a questo caso.

Roberto Fico: “Offesi dai pm del Cairo. Ora in nome di Giulio stop alla vendita di armi” dai nostri inviati Carlo Bonini , Giuliano Foschini 24 Gennaio 2021

“Da 5 anni siamo impegnati giorno e notte, lavoriamo, come ha detto Giuliano Foschini, studiamo, mettiamo insieme i fatti – ha detto Paola Deffendi – Se prima pensavo all’Egitto come alla terra dei faraoni, delle piramidi, dei cammelli, adesso non posso non pensare ai quadri di Bosch e all’nferno: quadri di corpi rovinati, di corpi violati”. “Non è accettabile – ha aggiunto – che si facciano affari e che non si richiami l’ambasciatore. Chiediamo inoltre che nessuno si costituisca parte civile per non ritardare il processo. Noi vogliamo andare avanti con la verità e la giustizia, abbiamo già aspettato 5 anni”.

Alle 19.41, l’ora in cui si sono perse le tracce di Giulio al Cairo, ha inizio l’iniziativa virale sui social, “Coloriamo i social di giallo”: una foto, un cartello, un disegno giallo dedicato a Giulio con scritto su un supporto giallo “una frase che chieda verità e giustizia per Giulio, il richiamo dell’ambasciatore e stop accordi con chi tortura”.

Intanto è stata fissata al 29 aprile prossimo l’udienza preliminare davanti al gup di Roma, Pier Luigi Balestrieri, per i quattro agenti dei servizi segreti accusati del sequestro, delle torture e dell’omicidio di Giulio Regeni. Il 20 gennaio è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio per gli 007 Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi, Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. Nei loro confronti le accuse mosse dal procuratore Michele Prestipino e dal sostituto Sergio Colaiocco variano dal sequestro di persona pluriaggravato al concorso in omicidio aggravato e concorso in lesioni personali aggravate.

Caso Regeni, il monito di Mattarella: “Egitto dia adeguata risposta per la verità. Crimine non resti impunito” 25 Gennaio 2021

L’Università di Cambridge ha diffuso un messaggio sulla libertà accademica in memoria di Giulio Regeni chiedendo “verità e giustizia” per il ricercatore friulano. In una nota si ricorda che “Giulio Regeni veniva sequestrato, torturato e brutalmente ucciso al Cairo mentre faceva ricerca sul campo per il dottorato che avrebbe conseguito presso l’Università di Cambridge”. Affermando che “la morte di Giulio è stata una tragedia. Un colpo terribile per i suoi familiari e i suoi amici. Un evento orribile per i suoi colleghi universitari a Cambridge, al Cairo, e per l’intera comunità accademica globale”, l’Università afferma inoltre che “si è trattato anche di un assalto al principio di libertà di ricerca accademica che contraddistingue il lavoro di tutte le università, e che Giulio incarnava”. Il vice rettore di Cambridge Stephen J Toope afferma che “questa settimana ci fermiamo, nel ricordare le qualità di uno studioso aperto agli altri e pieno di intelligenza, curiosità e compassione. Onoriamo l’impegno di Giulio per i diritti umani, onoriamo i suoi genitori e la sua famiglia, e tutti coloro i quali hanno lottato per la verità e la giustizia per Giulio”.





