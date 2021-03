CKibe, l’illustratrice che ha stregato il web

Pubblicità

Continua buddies, la nuova webserie che racconta i giovani che sono riusciti a fare delle proprie passioni un lavoro vero e proprio. Buddybank, insieme ad Except con la regia di Pepsy Romanoff e Andrea Folino, per la quarta puntata ci porta nel mondo di Roberta Sorge, in arte CKibe, un’illustratrice che con le sue opere luminose ha conquistato il mondo di uno dei social network più in voga del momento: Twitch. L’estro creativo di Roberta nasce fin da giovanissima con la passione per i Pokémon e che con il passare degli anni si affina negli studi di grafica per i quali collabora, fino a esplodere completamente nella sua voglia di libertà imprenditoriale, quando decide di mettersi in proprio e di gestire da sola i suoi progetti. Tra i colori della sua tavoletta grafica, le dirette con i followers e i videogiochi, Annie Mazzola, cerca di capire qualcosa di più di questa giovane donna che ha trovato la sua fonte d’ispirazione in uno dei cantanti più estroversi del panorama musicale italiano ed internazionale: Mika.

