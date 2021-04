Classifica Forbes, nel 2020 della pandemia è nato un nuovo miliardario ogni 17 ore. Il patrimonio dei Paperoni vola a 13.100 miliardi

Pubblicità

MILANO – L’anno della pandemia ha generato un nuovo miliardario ogni 17 ore. Non sono mai stati così tanti i nuovi ingressi nella tradizionale classifica di Forbes appena aggiornata dalla rivista americana, in una edizione che segna una sfilza di record. Nella lista delle persone più ricche al mondo ci sono ora 2.755 nomi, con 493 nomi nuovi di billion dollar people. Nel complesso, la somma dei loro patrimoni è di 13.100 miliardi di dollari: 8mila miliardi in più del totale della classifica 2020.

La top five vee Jeff Bezos confermarsi in vetta per il quarto anno consecutivo con un patrimonio di 177 miliardi, in crescita di ben 64 miliardi di dollari. Alle sue spalle però il nuovo preme: ha il viso di Elon Musk, che dal numero 31 è balzato alla piazza d’onore con una fortuna di 151 miliardi frutto di un incremento di oltre 126. D’altra parte, le azioni della sua Tesla hanno messo insieme un guadagno di oltre settecento punti percentuali nell’anno del Covid. Alle loro spalle, Bernard Arnault di Lvmh resta al numero tre della classifica seguito da Bill Gates al numero quattro. Chiude la top five Mark Zuckerberg segnando così un altro momento storico: in più di un ventennio è la prima volta che Warren Buffett siede fuori dai magnifici cinque.

Come segnala Forbes, tra i nuovi miliardari 210 vengono dalla Cina o da Hong Kong, 98 dagli Stati Uniti. La new entry più in alta in classifica, con 38,2 miliardi di dollari, è Miriam Adelson, del Nevada, che ha ereditato l’impero dei casinò del marito, Sheldon Adelson, morto a gennaio. Altri nuovi ingressi degni di nota sono quelli del produttore di film e programmi televisivi Tyler Perry, della co-fondatrice della app di incontri Bumble, Whitney Wolfe Herd (la più giovane miliardaria self-made al mondo), e dell’europeo Guillaume Pousaz, fondatore della società di pagamenti Checkout.com. Altre 250 persone che erano uscite dalla lista in passato sono ricomparse.

Tra i Paperoni di questa edizione, si registra un altro record con 1.975 “self-made billionaires”, ovvero che si sono costruiti la loro fortuna da soli. Ci sono 328 donne, in crescita dalle 241 del 2020 (Kim Kardashian West entra ufficialmente nella classifica). L’Asia-Pacifico ha il maggior numero di miliardari, 1.149, seguiti dagli Usa con 724 e l’Europa a quota 628.

Il dettaglio italiano della classifica vede Leonardo Del Vecchio al 62esimo posto con oltre 25 miliardi di patrimonio, poi Massimiliana Landini Aleotti, Giorgio Armani, Silvio Berlusconi, Giuseppe De’ Longhi, Gustavo Denegri, Patrizio Bertelli e via dicendo.





