Cluster al Policlinico San Martino, positiva un’infermiera che ha rifiutato la vaccinazione

Un’infermiera dell’ospedale Policlinico San Martino è risultata positiva al Covid e l’intero padiglione Maragliano, in cui lavora, è stato sottoposto a screening: l’operatrice sanitaria non si era vaccinata. La notizia è stata confermata dallo stesso ospedale: “La Direzione informa che è stato individuato un cluster, derivante da variante inglese, al 1° piano del Padiglione Maragliano. E’ risultata positiva un’infermiera che si era rifiutata di sottoporsi alla vaccinazione”.

Al Policlinico San Martino è immediatamente scattato il protocollo di sicurezza per individuare al più presto eventuali contagi tra i pazienti ricoverati, secondo le direttive delle strutture complesse di Igiene, del professore Giancarlo Icardi, e di Malattie Infettive, del professor Matteo Bassetti.

Covid, Inail: l’infortunio sul lavoro riconosciuto anche agli infermieri no vax del San Martino contagiati 02 Marzo 2021

Lancia i suoi strali il presidente della Regione, Giovanni Toti, contro chi, occupato in una professione così delicata a contatto con fragilità, decide di rifiutare la vaccinazione: “Trovo discutibile che ci siano infermieri che non abbianoo protetto se stessi e i pazienti con i quali lavorano con il vaccino – ha detto Toti – chi lavora in quel settore ha il dovere di vaccinarsi”. E Toti ha sottolineato che non esistono misure per obbligare gli operatori sanitari a ricevere l’immunizzazione: “Il governo però dovrebbe prendere provvedimenti per questi casi”, ha aggiunto.

A gennaio, a Genova, un operatore era stato allontanato dal contatto con i pazienti di una Rsa proprio perchè non aveva voluto immunizzarsi.