Cluster azzurri, positivi Florenzi e Grifo

Si allarga il cluster della nazionale Anche Alessandro Florenzi, dopo Marco Verratti, è risultato positivo al Covid in casa Psg. Il club di Ligue 1 ha annunciato stamattina l’esito dell’ultimo tampone. Ma oltre a Florenzi è risultato positivo anche Vincenzo Grifo: lo ha comunicato il Friburgo. Sale così il numero dei positivi azzurri dopo l’ultima sosta per le sfide delle qualificazioni al Mondiale, dopo i casi relativi allo staff di Mancini e allo juventino Leonardo Bonucci.

Il terzino era rimasto in isolamento precauzionale saltando la sfida di ieri tra Psg e Lille. L’ex romanista non potrà quindi scendere in campo per la sfida di Champions di mercoledì con il Bayern Monaco, valida per l’andata dei quarti e rivincita della finale 2020. Dalla Germania invece è arrivata la notizia della positività di Grifo: “Il giocatore è andato subito in quarantena e non partecipa alla trasferta per la partita a Mönchengladbach – ha fatto sapere il Friburgo – Tutti gli altri test effettuati sui calciatori della rosa sono risultati negativi”. Grifo non ha preso parte alla trasferta contro la Lituania proprio per via della restrizioni anti-Covid vigenti in Germania, che prevedono la quarantena obbligatoria per chi arriva da determinati Paesi, tra questi appunto anche la Lituania.