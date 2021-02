“Coinvolgiamo le aziende private per vaccinare gli under 55”

Pubblicità

Pubblicità

Coinvolgere le aziende nella vaccinazione. Per accelerare. E’ questo il progetto che il governatore del Piemonte Alberto Cirio è intenzionato a presentare al più presto al presidente del consiglio incaricato Mario Draghi. L’idea di aprire la campagna vaccinale anche alle aziende private sarà fatta alla luce dell’incontro che il governatore ha previsto a partire da domani con i rappresentanti delle otto camere di commercio del Piemonte. L’obiettivo è sondare le aziende private piemontesi per capire se possano acquistare in autonomia le dosi e vaccinare gli under 55. “E’ un’ipotesi che vogliamo studiare e verificare con le Camere per vedere se c’e’ la possibilità di incrementare il numero di vaccinati in una fascia di popolazione importante” aggiunge il governatore del Piemonte.

Alberto Cirio, presidente del Piemonte

La proposta Cirio ha già raccolto una prima adesione. Piena disponibilità arriva da Dario Gallina, presidente della Camera di Commercio di Torino e imprenditore: “Nelle aziende c’é voglia di ripartire, se fosse possibile noi siamo disponibili a discuterne e vedere che margini ci sono”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest