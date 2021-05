Colori delle regioni, Italia tutta gialla, in arancione solo Sicilia e Valle d’Aosta

È destinato ad allargarsi il territorio italiano in giallo. Domani la Cabina di regia di Istituto superiore di sanità e ministero alla Salute valuterà i nuovi dati settimanali e, salvo sorprese, in arancione resteranno solo la Sicilia e la Valle d’Aosta. Poi ci saranno una serie di spostamenti dall’arancione al giallo. La Puglia sarà la regione più grande a fare quel cambiamento. Del resto ha i dati da scenario giallo ormai da tre settimane ed era rimasta in arancione due settimane per essere stata in rosso a causa dell’incidenza. Si sposteranno in giallo anche la Calabria, la Basilicata e la Sardegna.

Da lunedì potrebbero essere quindi 55 milioni gli italiani in zona gialla. E’ destinata a restare in arancione la Sicilia. La settimana scorsa infatti aveva l’intervallo inferiore dell’Rt a 1,02 e un rischio moderato. Per tornare in giallo deve aspettare almeno due settimane con l’Rt sotto 1 o il rischio basso. Questa potrebbe essere la prima. La Valle D’Aosta invece la settimana scorsa era in rosso a causa dell’incidenza settimanale superiore ai 250 casi per 100mila abitanti. E’ scesa sotto quel livello ma deve per forze restare in arancione due settimane (come è successo alla Puglia).