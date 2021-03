“Comanda la gang”. Sulla copertina del nuovo singolo dei 99 Posse ci sono Draghi, Renzi, Mattarella e Salvini

Tornano i 99 Posse. E senza mezzi termini, dopo trent’anni ci dicono come la pensano sul mondo e sullo stato politico e sociale che viviamo. “Comanda la gang”, ecco il nuovo singolo della band, che compie quest’anno trent’anni, in uscita venerdì 2 aprile. Sulla copertina del brano campeggiano le caricature del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, di Matteo Renzi, di Mario Draghi e Matteo Salvini.

I quattro personaggi sono ritratti a torso nudo ognuno con una frase rappresentativa a mo’ di tatoo: “Io sono voi”, “Guelfi e Ghibellini”, “Whatever It Takes” (Cool), e infine Salvini che ha denunciato i 99 Posse per diffamazione mostra una croce in petto, con le parole Padania e Italia sbarrate, al loro posto l’Europa.

Salvini contro i 99 Posse in tribunale a Napoli: “Attacchi personali, non è critica politica” di Dario del Porto , foto Riccardo Siano 15 Marzo 2021

A sancire la presunta svolta europeista del leader della Lega. E sul braccio la scritta “Papete o morte”. “Comanda la Gang” esce per l’etichetta della band Novenove. Che sembra essere il preludio di un nuovo album. Sono trascorsi ormai trent’anni da quando i 99 Posse cantavano Rafaniello e Salario Garantito. Ma la contestazione politica in musica non si è mai fermata.