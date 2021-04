Come nasce il primo aprile. Un giorno da ridere, ma attenti a cosa viene giù dal cielo

Pubblicità

Pubblicità

L’origine del “pesce d’aprile” è dubbia. C’è chi la fa risalire alla Francia del 500, quando re Carlo IX decretò che il nuovo anno sarebbe iniziato il 1° gennaio e non più a Pasqua. Da allora, chi si ostinava a festeggiare ad aprile fu considerato uno “sciocco” da prendere in giro, da cui il nome della tradizione in inglese: “April Fools’ Day”.

Secondo altri, l’usanza risalirebbe agli antichi romani, che il 25 marzo celebravano una festa chiamata Hilaria, nella quale ogni scherzo era lecito (forse più simile all’odierno carnevale). Probabilmente non pensarono a uno scherzo, ma comunque non badarono all’allarme aereo gli abitanti di Sciaffusa, in Svizzera, il 1° aprile del 1944. Già varie volte le sirene avevano suonato a vuoto. Ma la cittadina sul Reno era pericolosamente vicina al confine tedesco e quel giorno la minaccia era reale: per sbaglio, gli americani sganciarono qualche centinaio di bombe, uccidendo decine di persone. Da allora gli svizzeri iniziarono a dipingere la bandiera con la croce sui tetti.





Go to Source

Tweet Share Pinterest