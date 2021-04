Come si fa lo svezzamento: il tutorial per preparare la prima pappa del bambino

Lo svezzamento è un periodo importante nella vita di un bambino e dei suoi genenitori, consiste nel graduale passaggio da una dieta a base esclusivamente di latte a una più via via più completa. “Si comincia da una patata, una zucchina e una carota, poi mais e tapioca o crema di riso e carne liofilizzata, olio extravergine di oliva”, spiega la pediatra Elena Bozzola, segretario nazionale della Società italiana di pediatria. E poi da lì si procede per step. Le verdure, ad esempio, diventano un’ottima palestra per allenare il gusto.

Quando iniziare? “Dipende dal bambino, ma è consigliabile tra i quattro e i sei mesi di vita”, aggiunge la pediatra.

E’ importante la relazione fra genitore e figlio durante questo passaggio essenziale, oltre a un’adeguata scansione temporale per l’introduzione degli alimenti, le quantità e la scelta dei cibi. “Il lavoro di mamma e papà non è sempre facile”, dice l’esperta. Ecco cosa consiglia per uno svezzamento sereno: “Non forziamo il bambino, permettiamogli di toccare il cibo ma non di pasticciare troppo, non insistiamo ma non desistiamo facilmente, non preoccupiamoci di quanto mangia ma di quanto cresce”.

Riprese di Sonny Anzelotti

Montaggio di Lorenzo Urbani