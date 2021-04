“Come vorrei avere il pancione”, gli aspetti psicologici dell’infertilità

Pubblicità

DUE piccole linee sul test. La prima è lì dopo pochi secondi, la seconda non appare mai. Tanti tentativi e la gravidanza diventa sempre più una chimera. Martina è talmente avvilita da non riuscirne a parlare neanche con il marito. Roberta è convinta che se non rimane incinta è colpa sua. Si sente triste, inadeguata. Franca non fa altro che studiare su internet i luoghi dove provare a fare la Pma (Procreazione medicalmente assistita). C’è poi chi come Ada getta la spugna. Ha fatto cinque tentativi. Due sono riusciti ma non è riuscita a portare a termine la gravidanza. Troppe terapie, attese e momenti di stress. Alla fine lei e il suo compagno Luca hanno deciso di lasciare stare. Stati d’animo che influenzano le giornate, la vita. “Le donne che, mese dopo mese, vedono che il figlio non arriva sentono crescere ansia, delusione e tristezza e, mano a mano, cominciano a temere di non poter divenire mai madri. La diagnosi di infertilità è vissuta come un vero e proprio shock, poiché la maggior parte delle donne non pensa mai di poter avere difficoltà a concepire un bambino. Ci sono pertanto – spiega Beatrice Corsale, psicoterapeuta, membro dell’European association for behavioural and cognitive therapies e ricercatrice dell’istituto di Neurofisiologia del Cnr di Pisa che da anni studia questo tema – . molti sentimenti negativi rivolti verso se stesse: dal senso di colpa, alla rabbia, fino alla vergogna. In molti casi la loro autostima si riduce. Spesso nelle donne con diagnosi di infertilità il desiderio frustrato di avere un figlio diventa centrale, condizionando e a volta compromettendo tutte le altre sfere della vita, da quella affettiva, a quella sociale, a quella professionale”.

Lei ha appena pubblicato “Invidia del pancione”, una guida per le donne in questa situazione. Ma non le sembra un titolo forte? L’invidia è un sentimento negativo…

“L’invidia è un’emozione provata da molte donne che non riescono ad avere figli, naturalmente insieme ad altri stati d’animo, come l’ambivalenza verso le amiche incinte. Le emozioni sono molteplici e spesso contraddittorie, è il caso delle mamme che, pur amando il loro bambino, al tempo stesso soffrono per la stanchezza e per la mancanza di libertà. Tali stati d’animo possono coesistere e non è opportuno rimproverarsi perché si vivono emozioni sgradevoli. D’altra parte, per avere sollievo, può essere utile trasformare l’energia che accompagna le emozioni negative in modalità più serene, ad esempio facendo qualche gesto gentile e premuroso nei confronti di colei che inizialmente era fonte d’invidia”.

Lei parla di ‘evitamento’: di che cosa si tratta?

“L’evitamento è un comportamento che si attua con facilità quando ci si trova a disagio in una situazione, sia per paura, sia perché il contesto ricorda qualche situazione spiacevole, qualche desiderio infranto. Le donne che non riescono ad avere figli, ad esempio, tendono spesso a evitare le parenti o le amiche che aspettano un bambino o che sono diventate mamme da poco. Ma stare lontane da queste situazioni non dà sollievo. La letteratura scientifica e l’esperienza clinica infatti dimostrano che, al contrario, più le situazioni sono evitate e più creano disagio. Permettersi di frequentare un’amica incinta, infatti, non solo permette di trarre il piacere dell’interazione sociale, ma di poter ricevere supporto dall’amica che potrebbe aprirsi e fare qualche confidenza, talvolta spiegando di avere avuto lei stessa difficoltà a restare incinta”.

Come riconoscere e superare le emozioni negative?

“L’invidia e le altre emozioni sgradevoli, tra cui rabbia, senso di frustrazione, senso di colpa e tristezza, tutti sentimenti provati da alcune donne che desiderano un figlio che tarda ad arrivare andrebbero considerate normale espressione del dolore per un desiderio che non si realizza. Perciò non andrebbero demonizzate né rifiutate ma accettate come parte dell’esperienza. D’altra parte è bene ricordare che è opportuno “lasciare andare” tali stati d’animo, senza rimuginare sulle emozioni stesse o su eventuali pensieri negativi”.

Perché le donne che non riescono ad avere figli, a volte, si sentono in colpa?

“Il mancato arrivo di un figlio è stato spesso culturalmente attribuito a una colpa della donna e questa convinzione sbagliata ha lasciato tracce. Anche se si sa che spesso l’infertilità è dovuta al fattore maschile o a fattori della coppia. In più oggi alcune scelte, tra cui la maternità, sono rinviate a un momento in cui si spera di avere una maggiore solidità economica, lavorativa e di coppia, ma non c’è consapevolezza dell’invecchiamento biologico che porta a riduzione delle fertilità, cosa che rende difficile concepire. Rendersi pienamente conto di questi aspetti quando ormai la fertilità si è ridotta può far sentire in colpa”.

L’infertilità può nuocere al senso di identità della donna?

“Una donna dovrebbe considerarsi come una persona autonoma, indipendente e di valore, indipendentemente dall’essere madre o meno. Se in una fase della vita, tuttavia, ritiene centrale il desiderio di avere un figlio, e non ci riesce, si sentirà mancante”.

Sappiamo anche che sentimenti negativi e stress incidono sull’infertilità. Come assiste le sue pazienti?

“La letteratura scientifica suggerisce che possa esservi un nesso tra i livelli di stress e di ansia vissuti dalla donna e la possibilità di restare incinta. Pertanto è auspicabile un atteggiamento mentale e uno stile di vita orientati al benessere psicofisico, prendersi cura di sé, mantenere contatti sociali, apprezzando anche gli aspetti positivi di una vita ancora senza figli. La meditazione, per esempio, già inserita in alcuni protocolli terapeutici, può aiutare ad avere una visione più aperta, riducendo i pensieri negativi”.

Quanto è a rischio la coppia in queste situazioni?

“E’ importante che la coppia sia unita e che cerchi di mantenere o di ritrovare una buona comunicazione. E’ bene che i due partner cerchino di capirsi a vicenda e di sostenersi, tenendo presente che spesso le prime reazioni sono diverse: le donne desiderano supporto emotivo e comprensione mentre gli uomini spesso tendono a essere attivi e impegnati, anche nel lavoro. Tali differenti modi di reagire possono far nascere incomprensioni che spingono verso una trappola emotiva che li fa sentire sempre più distanti”.

In che situazione psicologica si trova una donna che decide di ricorrere all’eterologa?

“La decisione di sottoporsi alla fecondazione eterologa deve essere sempre ben ponderata, ed è utile un percorso psicologico perché ci sia consapevolezza delle implicazioni psicologiche di tale scelta. La donna può avere incertezze e perplessità ad accettare l’ovulo donato. Spesso teme di considerare il nascituro come un estraneo. In questi casi, prima ancora di decidere se sottoporsi alla fecondazione eterologa, è importante che la donna accetti di non poter utilizzare i propri ovuli per il concepimento e consideri la fecondazione eterologa come un’opportunità per avere un bambino. Quando vi è una adeguata consapevolezza, la coppia percepisce come proprio il figlio concepito grazie alla fecondazione eterologa. E’ superfluo ricordare che essere genitore è un delicato impegno educativo che va ben oltre la fase del concepimento e della nascita”.

Come sostenere psicologicamente le donne nel percorso della procreazione medicalmente assistita o nella scelta di adottare?

“Occorre aiutare la donna con infertilità a superare gli errori di pensiero, ricordarle quali sono i motivi per cui desidera avere un figlio, al di là del fatto che venga concepito naturalmente o meno, o che sia adottato. Ed è bene sottolineare che il ruolo di una buona madre è soprattutto quello di educare e di far crescere un bambino, insegnandogli a confrontarsi con il mondo e a superare anche i momenti difficili. Quando la gravidanza arriva è utile che la donna non si sovraccarichi di aspettative e che consideri che la gravidanza e la maternità saranno ricche di sfaccettature, di momenti facili e difficili e anche di emozioni contrastanti. Bisogna imparare a guardarsi con un occhio benevolo e non critico e intransigente. Ricordo un’ostetrica che amava dire che “le brave mamme hanno le case sporche” sottolineando così quali fossero per lei le priorità di una madre. E’ bene che le donne imparino a delegare, a farsi aiutare e a concedersi qualche momento di stanchezza o di fragilità poiché è naturale che sia così. Una madre è un essere umano, non è un super eroe che può affrontare qualunque difficoltà per 24 ore al giorno”.

A volte il percorso di Pma è molto faticoso, come si può sostenere una donna?

“Per una donna il percorso è impegnativo sul piano fisico che psicologico e sociale poiché la sua vita, durante il periodo di stimolazione, sarà condizionata dai tempi delle procedure ormonali e dai controlli ormonali ed ecografici, fino ad alterare in modo marcato la quotidianità e la qualità della vita. Situazione che diventa sempre più deleteria a livello fisico e psicologico quanto più a lungo si protraggono o si ripetono i cicli di stimolazione, connessi all’esito dei trattamenti”.

Qual è il confine tra ricerca di un figlio e accanimento?

“Quando i cicli di fecondazione si ripetono senza successo, lo staff medico dà sempre meno chances di risultato e, nonostante ciò, la donna continua a insistere trascurando altri aspetti della sua vita, è probabile che vi sia una grande difficoltà ad accettare di valutare scenari diversi rispetto a quello di concepire un figlio. Quando una coppia sa fin dall’inizio di avere poche possibilità di avere un figlio con la fecondazione assistita, potrebbe essere utile fin da subito valutare il limite oltre il quale la coppia non si prosegue. Tale riflessione preliminare potrebbe aiutare la coppia ad avere una visione più obiettiva della situazione e del da farsi, in caso di ripetuti fallimenti”.

Come aiutare le donne che rinunciano dopo un lungo percorso che non va a buon fine?

“La scelta di interrompere i trattamenti per la fertilità non è semplice e la donna si confronta con un vero e proprio lutto. E’ il dolore per l’impossibilità di procreare e, qualora scelga di non intraprendere altre strade ma decida di avere una vita senza figli, vive il lutto per un figlio mai nato, per un desiderio infranto, per un ruolo mai vissuto. Il dolore del lutto comporterà momenti di rifiuto, di rabbia, di tristezza, di incredulità e, poco a poco, di accettazione. Sostenere una donna che sceglie di interrompere i cicli di Pma significa aiutarla a ridare senso e valore alla propria vita e trovare un modo nuovo per dare valore alle motivazioni profonde che la spingevano a voler diventare madre. E’ possibile aiutare queste donne ad appagare quei desideri profondi in modi alternativi e creativi, ad avere una visione obiettiva dei rapporti genitori-figlio che spesso non sono semplici e che richiedono un grande investimento di risorse, necessariamente da sottrarre per anni ad altri ambiti”.

Quando si decide di voltare pagina?

“Le donne che considerano il progetto della maternità come uno dei tanti progetti della propria vita possono, prima di altre, risollevarsi da una situazione molto dolorosa. Queste donne non provano meno dolore ma, prima di altre, investono nei propri affetti, mobilitano le energie verso la quotidianità, avviano nuovi progetti e scoprono in sé risorse e potenzialità che forse non sarebbero emerse nello stesso modo se fossero diventate madri. Convogliano le proprie energie negli ambiti che le appassionano e mettono a frutto il valoro aggiunto della loro affettività e capacità educativa formando professionisti in erba e giovani studenti”.





