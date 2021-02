Commercio, Biden sblocca la partita per il vertice del Wto: Ngozi Okonjo-Iweala verso la direzione generale

MILANO – Il cambio alla Casa Bianca indirizza verso la soluzione la partita per la nomina del direttore generale dell’Organizzazione mondiale per il commercio: il Wto, sul cui tavolo si dirimono le questioni tra Stati sugli aiuti dati alle imprese che possono minare la leale concorrenza (su tutti, il recente caso Boeing-Airbus che ha opposto per anni i due alleati atlantici).

L’amministrazione Biden ha espresso il suo “forte sostegno” alla candidatura di Ngozi Okonjo-Iweala a capo dell’Organizzazione mondiale del commercio, di fatto spianando la strada alla sua nomina. La nigeriana, ex ministro delle Finanze, che ha lavorato per 25 anni alla Banca mondiale come economista, potrebbe diventare così la prima donna africana a guidare l’istituzione con sede a Ginevra.

L’unico altro candidato che era ancora in corsa, il ministro del Commercio sudcoreano Yoo Myung-hee, si è ufficialmente dimessa. Per ora, la Corea del Sud deve ancora dire se sosterrà la signora Okonjo-Iweala; ma Yoo -che era sponsorizzata dagli Stati Uniti di Donald Trump- ha fatto sapere di aver “deciso di rinunciare alla sua candidatura”, ha annunciato il ministero del Commercio a Seul. Qualche ora dopo, da Washington, fonti del Rappresentante per il commercio degli Stati Uniti hanno reso noto che l’amministrazione Biden-Harris dà “un forte sostegno” alla candidatura di Ngozi Okonjo-Iweala.

“Apporta porta il patrimonio delle sue conoscenze in economia e diplomazia internazionale grazie ai suoi 25 anni alla Banca mondiale e grazie a due mandati come ministro delle finanze nigeriano”, hanno spiegato le fonti, sottolineando che gli Stati Uniti sono adesso pronti ad imbarcarsi nella fase successiva del processo di nomina, “per raggiungere una decisione per consenso”. Il dettaglio è importante perchè la scelta del nuovo direttore generale richiede un consenso. Intorno alla figura di Ngozi Okonjo-Iweala – che è stata ministra delle Finanze della Nigeria per due volte, dal 2003 al 2006 e dal 2011 al 2015 – si era in verità creato un consenso generale, con l’eccezione del placet dell’amministrazione Trump che mirava a ostacolare l’attività della stessa Organizzazione.