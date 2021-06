Comunali a Milano, ancora fumata nera sul candidato di centrodestra. In pole position resta di Montigny

Pubblicità

Nel centrodestra, nuovo rinvio sulla scelta dei candidato sindaco per Milano. Matteo Salvini insiste sul civico Oscar di Montigny, ma Forza Italia e Fratelli d’Italia esprimono dubbi e i centristi dicono no a Gabriele Albertini come vice. Il via libera arriverà solo dopo un incontro tra il manager di Banca Mediolanum e tutti i partiti della coalizione. Niente da fare per il candidato per Bologna e per Napoli mentre arriva il sì arriva per la Calabria per il ticket Occhiuto-Spirlì. Il resto è rinviato a giovedì 24.

Che l’esito dell’incontro nella saletta dei gruppi di Montecitorio fosse incerto lo si era capito già dalle parole di Matteo Salvini. Quando il leader della Lega aveva dichiarato al suo arrivo: “Per quanto riguarda le candidature, come abbiamo trovato la quadra molto bella la settimana scorsa, conto entro breve di trovarla per tutti i Comuni che sono rimasti aperti. Anche Milano? Tutti, non so se oggi, io dico entro la settimana”.

Forse anche per questo, prima del vertice, dai fedelissimi di Lupi era trapelato un certo scetticismo. “Rischiamo di non decidere niente”. Mentre Forza Italia con Licia Ronzulli sembrava più fiduciosa al suo arrivo al vertice. Tanto da dichiarare: “Siamo fiduciosi di risolvere. Ci aspettiamo un bel annuncio sulla Calabria e sulle altre città”. Perché “diversamente dal centrosinistra il centrodestra si presenta unito in tutte le città”. Fratelli d’Italia, invece, sarebbe stata neutrale. Il vice presidente del Senato Ignazio La Russa non aveva escluso che per Milano l’opzione avrebbe potuto anche essere “un ticket con un candidato sindaco politico”. Ma è altrettanto vero che il partito di Giorgia Meloni aveva già ottenuto quello che desiderava con la candidatura a Roma di Enrico Michetti.

In pole position resterebbe l’ipotesi di candidare Oscar di Montigny per sfidare il sindaco di Milano Beppe Sala alle elezioni amministrative in autunno, ma Forza Italia e Fratelli d’Italia si opporrebbero a Gabriele Albertini come vice. Bisognerà quindi attendere ancora qualche giorno per sapere se di Montigny accetterà la sfida e avrà il via libera del centrodestra. Alla fine, avrebbe quindi prevalso l’ipotesi di candidare un esponente della società civile come Matteo Salvini aveva chiesto fin dall’inizio anche per Milano. Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno preso atto che l’opzione di candidare un esponente politico, l’ex ministro Maurizio Lupi, in nome della federazione o del partito unico a cui stanno lavorando sia Salvini che Silvio Berlusconi, non era praticabile. Ma avrebbero espresso riserve sull’ipotesi che il vice di Montigny possa essere Albertini. L’ex sindaco di Milano dal 1997 al 2006, che dopo aver rinunciato alla candidatura, aveva dato la sua disponibilità a correre come vice e a presentare una lista civica se il candidato sindaco del centrodestra sotto la Madonnina fosse stato di suo gradimento. Un modo indiretto per sabotare l’ipotesi di candidare l’ex ministro ciellino Lupi.

Ma alcuni obiettano che Albertini sarebbe un nome più conosciuto dell’eventuale candidato sindaco. Così la riunione si è trasformata in un braccio di ferro su di lui. “Capisco che un candidato sindaco possa mettere delle condizioni sul suo possibile vice – avrebbe sostenuto durante il vertice un esponente del centrodestra di lungo corso – ma che lo faccia chi ha rifiutato la candidatura non è accettabile. Non si è mai visto”. Senza contare che se preferiamo i candidati civici Albertini da anni è ormai un politico – avrebbe aggiunto un altro esponente del centrodestra.

Ora, il centrodestra resta appeso alla riserva che Oscar di Montigny non ha ancora sciolto, prima di consultare la sua famiglia. In un’intervista a Repubblica, il direttore innovazione sostenibilità e value strategy di Banca Mediolanum, nonché genero di Ennio Doris, aveva infatti confermato di “aver dato la sua disponibilità a candidarsi”, ma anche precisato che avrebbe dovuto verificare “la sostenibilità di un impegno totalitario che avrebbe dovuto assumere”. Ricordando di “avere degli incarichi” nell’azienda in cui lavora e nella banca che ha lanciato. “La mia realizzazione manageriale ha raggiunto il culmine”. Aggiungendo subito dopo “Se accetterò questa cosa, a patto di essere benvoluto, per me sarà un salto dimensionale. Voglio mettermi al servizio di un progetto che abbia un impatto sulla collettività. Mi vedo come un portatore di idee, che vuole mettere le sue conoscenze pratica al servizio di un progetto di matrice civica. Alla chiamato ho risposto che sarebbe la diretta conseguenza del lavoro che faccio da quindici anni”.





