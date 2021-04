Comunali a Milano, l’alt di FdI alla Lega sul candidato Albertini ma Forza Italia apre. Fontana: “Sarebbe un ottimo sindaco”

L’ex sindaco Gabriele Albertini ricerve il pieno sostegno di Attilio Fontana come candidato del centrodestra nella corsa per le Comunali a Milano: “Ho una grandissima stima personale e un ottimo rapporto” dice il governatore lombardo intervenendo a Skytg24, “sono convinto che potrebbe essere un ottimo sindaco per Milano. Con lui ho sempre parlato di grandi progetti, ma mai di ipotesi di candidatura. Credo però che abbia ancora l’entusiasmo di quando ha iniziato la sua attività amministrativa”. Fratelli d’Italia, invece per ora, frena e chiede a Matteo Salvini di convocare un vertice con Giorgia Meloni per decidere i candidati sindaci del centrodestra alle elezioni Amministrative in autunno.

“Ben venga Albertini, ma è indispensabile un momento di riflessione, spero definitivo” , spiega Ignazio La Russa, che ieri con la coordinatrice regionale di FdI Daniela Santanché e lo stato maggiore milanese del partito ha annunciato l’ingresso della ormai ex consigliera regionale renziana Patrizia Baffi. “Non credo sia più necessario ritardare”, aggiunge il vicepresidente del Senato, che da giorni chiede alla Lega di condividere con gli alleati la scelta del candidato che sfiderà per il centrodestra il sindaco uscente Beppe Sala, dopo l’endorsement di Salvini nei confronti di Gabriele Albertini. “Non abbiamo nulla contro Albertini, ma abbiamo una rosa di nomi – si affretta a precisare Santanché – . Vogliamo lavorare da subito. I tempi in politica hanno la loro importanza. Dall’altra parte c’è un candidato sindaco, che ha già fatto una legislatura”.

Una precisazione, quella della coordinatrice lombarda di Fratelli d’Italia, che sembra più dettata dalla tattica che dalla effettiva volontà di mettere in discussione il nome di Albertini. Se è vero infatti che gli accordi nel centrodestra prevedevano che l’ultima parola sul candidato anti-Sala doveva spettare al leader della Lega, è altrettanto vero che resta ancora da sciogliere il nodo del candidato sindaco a Roma. Dove Giorgia Meloni intende far valere la posizione del suo partito forse ancor di più che a Milano. Visto che molti dei potenziali candidati sponsorizzati da FdI o si sono tirati indietro come l’oncologo Paolo Veronesi o sono spariti dai radar come l’economista Maurizio Dallocchio o l’ex prefetto Alessandro Marangoni.

Ecco che la coordinatrice Santanché rincara la dose con una frase dal sapore sibillino: “Mi piacerebbe capire se Albertini è espressione della società civile o di un partito politico”. Un chiaro riferimento a Forza Italia. Anche se finora dagli ambienti vicini a Silvio Berlusconi è filtrata semmai una simpatia verso una possibile candidatura a Palazzo Marino del ciellino Maurizio Lupi piuttosto che di Albertini.

Sul nome dell’ex sindaco, però, arriva la benedizione della ministra forzista Mariastella Gelmini, che respinge la definizione “usato sicuro” e sottolinea: ” Albertini è l’emblema del riformismo a Milano. Le sue Amministrazioni sono quelle che hanno disegnato la Milano di oggi. Ho una stima enorme nei suoi confronti. Rispetto alle chiacchiere, Albertini sarebbe un fatto concreto, non sarebbe un salto nel vuoto”. In attesa oggi dei nuovi sondaggi che Berlusconi ha commissionato ad Alessandra Ghisleri di Euromedia research per testare il consenso di Albertini rispetto a Sala.