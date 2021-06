Comunali a Milano, Salvini affonda Lupi e salva Albertini: “Squadra pronta al 90%”. Sulle riforme scrive a Letta: pronto a dialogare

Matteo Salvini boccia la candidatura di Maurizio Lupi a Milano e promette di presentare la squadra per la sfida di Palazzo Marino all’inizio della prossima settimana. Il leader della Lega sostiene che la squadra per tentare di battere il sindaco Beppe Sala sarebbe “pronta al 90 per cento”, ma sul possibile candidato non va oltre la battuta: “Ho incontrato tre persone che mi hanno confermato che ci stanno. Li ho avvisati che a fare il sindaco si guadagna poco e ti indagano molto”.

Comunali a Milano, dai fondi per la campagna alle liti e ai veti incrociati: perché il centrodestra non trova il candidato sindaco di Andrea Montanari 25 Giugno 2021

In ogni caso, il segretario federale della Lega sbarra di nuovo la strada alla possibile candidatura a Milano dell’ex ministro Lupi, che finora è stato il nome preferito da Silvio Berlusconi. “Se abbiamo detto che non candidiamo parlamentari in carica – ha spiegato Salvini – il problema non si pone. La partita su di lui non è stata mai aperta”. Salvini invece tiene la porta aperta a Gabriele Albertini. “Se lui volesse far parte della squadra magari come vice sarebbe un perno fondamentale”.

Le geometrie variabili del voto nella Milano degli 88 mini-quartieri di Alessia Gallione 23 Giugno 2021

Prima di iniziare l’incontro Salvini ha scritto anche un sms a Enrico Letta per ribadire la volontà della Lega di dialogare sulle riforme. Quanto a Beppe Sala il leader leghista non usa giri di parole: “Se fossi in lui mi preoccuperei. Un sindaco uscente gradito normalmente ha il 60 per cento non il 42 che gli danno i sondaggi”. Sulla campagna elettorale a Milano Salvini anticipa: “La faremo quartiere per quartiere. Da Baggio a San Siro, mica come Sala che si ferma in Galleria e in piazza Duomo”. Resta da vedere come reagirà Berlusconi alle parole di Salvini. Il fondatore di Forza Italia infatti interverrà nel tardo pomeriggio all’apertura della campagna elettorale del suo partito.