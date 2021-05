Comunali a Roma, il centrodestra resta senza candidato. Ennesimo no di Bertolaso: “Il mio futuro è lontano dalla capitale”

L’aveva detto abbastanza chiaramente qualche giorno fa (“Fatevene una ragione”), lo ribadisce ancora una volta oggi: Guido Bertolaso non sarà il candidato del centrodestra alle Comunali di ottobre a Roma.

L’ex capo della Protezione civile, attualmente impegnato come coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, ha provato a stoppare definitivamente un pressing pubblico e privato che va avanti da tempo da parte del centrodestra: “Ho ripetuto il mio diniego più volte e in diverse occasioni – ha scritto sulla sua pagina Facebook – motivandolo con ragioni personali che hanno assoluta priorità. Sono lusingato dai continui e ripetuti apprezzamenti e ringrazio quei concittadini che in vari modi mi esortano a cambiare idea, ma il mio futuro prossimo è già scritto lontano da Roma. Chiedo rispetto e comprensione per questa mia decisione e prego di evitare, da oggi in poi, di coinvolgere il mio nome nel totocandidati”.

[embedded content]

Proprio stamattina era stato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, ai microfoni di Radio Capital, a tornare sul suo nome: “Per il centrodestra il miglior sindaco per Roma è Guido Bertolaso, speriamo che non dia un “no” definitivo. Virginia Raggi non è una sindaca all’altezza, Roma è precipitata con la guida dei cinquestelle”. Giudizio condiviso dallo stesso Bertolaso: “Roma è ridotta ad imbarazzante caravanserraglio dalla peggiore gestione dai tempi di Romolo e Remo”, ha aggiunto su Facebook nel suo post.

Non sarà lui, però, a tentare la corsa al Campidoglio. Se ne sarebbe convinto anche Matteo Salvini, uno dei principali sponsor del medico ex numero uno della Protezione civile: “No a totonomi: verranno fuori candidati e vincenti”, ha risposto il leader della Lega parlando coi cronisti al Senato e commentando proprio l’ennesimo no di Bertolaso.