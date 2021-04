Comunali, approvato anche alla Camera il rinvio delle elezioni: si voterà in autunno

Le elezioni amministrative si terranno in autunno. Dopo il sì del Senato delle scorse settimane, la Camera ha approvato questa mattina, con 376 voti favorevoli e 28 contrari, il decreto legge che prevede il rinvio delle comunali e delle regionali nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre. Una scelta dettata dall’emergenza Covid, poiché la pandemia non avrebbe permesso un normale svolgimento delle elezioni tra il 15 aprile e il 15 giugno, come inizialmente previsto. Ad andare al voto in autunno saranno in totale 1312 Comuni, di cui 20 capoluoghi di provincia e sei capoluogo di regione: Bologna, Milano, Roma, Napoli, Torino e Trieste.

Il decreto approvato a Montecitorio prevede inoltre che le consultazioni si svolgano nelle giornate di domenica e lunedì e riduce a un terzo il numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste alle elezioni comunali e circoscrizionali.