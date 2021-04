Comunali Bologna, Isabella Conti e Matteo Lepore si sfideranno alle primarie

Pubblicità

BOLOGNA. Matteo Lepore raccoglie la sfida. Anticipando di mezz’ora l’intervento su facebook in diretta di Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro, l’assessore alla cultura di Bologna – che nel pomeriggio aveva parlato anche con il segretario del Pd Enrico Letta – s’è detto disponibile alle primarie di coalizione del centrosinistra per decidere chi si candiderà a sindaco. Le primarie si terranno con ogni probabilità a giugno. “Cara Bologna, ti amo e per te farò le primarie. Avanti tutta”, ha twittato Lepore.

Conti: “Possiamo cambiare la vita alle persone”

“La Città Metropolitana e il Comune di Bologna hanno il potere di cambiare la vita delle persone, e tanti nemmeno sanno cos’è la Città Metropolitana… – ha detto invece in diretta Isabella Conti, accorata ed emozionata, dal giardino dell’Istituto Tecnico Aldini Valeriani, la scuola frequentata dal padre Alberto -. Sono una ragazza di provincia, Bologna per me è sempre stata l’Eldorado, il mondo in una città, una calamita. Ogni volta che passo il Savena mi batte il cuore. E ora sono preoccupata per Bologna, quando penso che tutto il mondo la guardava come terra di sperimentazione e oggi cominciamo a perdere pezzi: ragazzi che vanno a studiare all’estero, aziende che preferiscono investire altrove. Così non diventiamo una città europea. Sono preoccupata per la tenuta sociale, per il commercio, per le associazioni, per i ristoratori. Ho dato tutta me stessa a San Lazzaro, da quando avevo 22 anni in Consiglio Comunale fino ai sette anni da sindaco: abbiamo dato da mangiare alle persone che non potevano, attraverso l’emporio solidale in questo momento di grande difficoltà, e possiamo farlo anche a Bologna. Con urgenza. Qui e ora”

“Diamo aiuti veri alle partite Iva, ci saranno risorse preziose da utilizzare che devono diventare un molteplicatore e non vanno disperse a pioggia. Apriamo porte e finestre ai migliori talenti internazionali: facciamo venire i migliori pensatori e progettisti, valorizziamo chi ora è in un angolo”.

Conti: “Welfare, ambiente, donne, casa, qualità urbana, infrastrutture, sicurezza”

Conti, 38 anni, ha elencato le sue scelte amministrative nell’esperienza di San Lazzaro, dov’è stata rieletta con l’83% del consenso: stop al consumo di suolo pubblico, lotta alla speculazione edilizia, innovazione, welfare per le donne, ostetriche a casa, nidi gratuiti, pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà. E ha infine lanciato il suo slogan: Anche Tu Conti.

“Altro tema fondamentale è la cura delle persone, la qualità della vita attraverso i servizi pubblici: nidi gratuiti, scuole per l’infanzia, un’agenzia educativa per tutti i comuni dell’area metropolitana. Investire sui ragazzi negli istituti superiori, rilanciare l’università, la nostra Alma Mater, la madre che nutre. E immagino Bologna come una madre che nutre i propri cittadini di bellezza, innovazione, opportunità, riscatto. Il welfare di trent’anni fa per gli anziani non è più attuale, le strutture non sono adeguate. Non basteranno tutte le badanti del mondo, altrimenti. Penso ai Borghi del Tempo, case protette in cui ci siamo servizi essenziali come il fisiatra o il podologo e spazi da condividere tra diverse generazioni. Penso a un grande piano casa, perché nulla dà dignità alle persone come la casa. Penso al sostegno alla disabilità: abbiamo il dovere di investire in luoghi belli e inclusivi”.

“Dobbiamo investire sulla qualità urbana: l’ambiente genera identità. C’è una bella differenza, per un bambino che si affaccia alla finestra, tra il verde o il cemento, il degrado, la desolazione. Se ede intorno a sè degrado, pensa di farne parte, di meritarlo. Se ridaremo dignità allo spazio pubblico sarà finalmente casa di tutti e non di nessuno, attraverso progetti mirati, politiche vere. Non solo col consumo zero di suolo pubblico. Non è solo questione di metri cubi. Dal 2007 il Crealis è arrivato a San Lazzaro nel 2020: quando parliamo di infrastrutture bisogna avere il coraggio di discutere i progetti coi cittadini, ascoltarne le preoccupazioni. Quando parliamo di diritti e qualità urbana parliamo anche di sicurezza. Godere di una bellezza della città a qualsiasi ora del giorno e della notte è un diritto, anche per una ragazza o un anziano. Bisogna anche lavorare sulla legalità”.

“La pandemia ha minato le relazioni, minando sport, cultura, attività ricreative e culturali. Dobbiamo riaprire e far in modo che la cultura arrivi a tutti, anche alle fasce più distanti che vivono la cultura come qualcosa che non riguardi loro”.

Conti: “Voglio fare una campagna gentile”

“Tutte queste sono le ragioni per cui ho deciso di mettermi a servizio. Scelgo di partecipare alle primarie del centrosinistra, il centrosinistra è la mia casa, la mia storia, i miei valori. Lo farò senza simboli né bandiere, trasversale e indipendente come dev’essere un sindaco. Voglio fare una campagna gentile, com’è la mia natura. Voglio creare una connessione emotiva e sentimentale con la gente, con chi lavora, studia, produce, sogna nella nostra città. Perché Bologna torni a irradiare la sua luce. Come diceva il mio adorato nonno partigiano, con la paura non si va da nessuna parte. Da ora possiamo cominciare a lavorare assieme, vi aspetto: è una chiamata alle azioni, all’impegno”





