Comunali, Mattia Santori candidato a Bologna? Le Sardine ci pensano, presto la decisione

BOLOGNA – E ora per le comunali spunta anche il nome di Mattia Santori. Il numero uno delle Sardine bolognesi, che nei giorni scorsi ha avuto un colloquio sia con Enrico Letta che con Stefano Bonaccini, glissa su una sua eventuale “candidatura a Bologna” in un colloquio pubblicato dal Foglio: «Io candidato a Bologna? Faccio quello di cui c’è bisogno. Penso che ognuno debba fare quello di cui è capace. Il tema non è cosa farà Santori ma come creare un’alleanza sistemica Sardine e Pd». Risposta sibillina sulla candidatura, rispetto alla quale il movimento ittico spiega di non voler aggiungere nulla, perché è in corso una riflessione interna. E che una decisione sarà annunciata a giorni.

La battaglia per le primarie di coalizione

Parole che alimentano l’idea che le Sardine, tornate in pista per rianimare il Pd dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti, potrebbero fare un passo avanti nella corsa a Palazzo d’Accursio.Potrebbe trattarsi di una semplice lista a sotegno del centrosinistra. Ma l’idea potrebbe essere pure quella di una vera e propria candidatura a sindaco alle primarie di coalizione. Lo stesso Santori del resto da tempo spinge per le primarie aperte della sinistra. Mesi fa il Movimento scrisse una lettera per chiederle, prendendo di mira anche chi nel Pd era accusato di non volerle, come il parlamentare Andrea De Maria. E in seguito Santori diede la sua benedizione a primarie di coalizione in cui potessero correre sia Matteo Lepore che Alberto Aitini, i due candidati attualmente in campo.

Da viale Aldo Moro, dove Santori ha parlato due giorni fa con Bonaccini, si spiega che il colloquio è servito ai due solo per conoscersi. E che non si sarebbe parlato delle comunali nello specifico. E tuttavia le Sardine sono decise a far sentire la loro voce. Anche sulle alleanze. Santori ha infatti incontrer il leader 5Stelle Giuseppe Conte, nei prossimi giorni, e spiega che solo una minoranza delle Sardine accetterebbe che nel centrosinistra ci fosse anche Matteo Renzi, con la sua Italia Viva. Così, l’ipotesi di una candidatura dello stesso Santori ai gazebo scompiglia ancora una volta tutte le carte, già ingarbugliate dal duello interno Lepore-Aitini, e dalle manovre di renziani e centristi, con Iv che ha rilanciato il nome di Elisabetta Gualmini (nonostante la parlamentare Ue si sia da tempo tirata fuori), con la benedizione di Pier Ferdinando Casini.

Boccia al Pd: primarie solo se aperte agli alleati

Ieri, il responsabile enti locali del Pd Francesco Boccia ha dettato la linea al leader bolognese Luigi Tosiani durante una riunione online con i circoli: «Le primarie vanno bene, sono nel nostro Dna. Ma servono se allargano il campo». Al contrario, se si tratta di decidere tra due Pd come Lepore e Aitini, «siano i gruppi dirigenti a decidere». Un richiamo che non fa né caldo e né freddo a Lepore, che ha la maggioranza in assemblea e che va avanti con la sua campagna (il suo esercito di oltre 1.800 attivisti raccolti in Incontra Bologna verrà presentato dopo Pasqua), ma che suona come un messaggio ad Aitini e a Base Riformista, a farsi da parte. A meno che, appunto, non spuntino altri candidati per fare primarie di coalizione. Il nome di Santori potrebbe spingere definitivamente il Pd verso i gazebo, con l’effetto paradossale però di indebolire Lepore, che alle Sardine è stato sempre vicino e che da lì pescherebbe parte del suo elettorato, dando più spazio di manovra proprio al suo sfidante.





