Comunali Milano, Racca (Federfarma): “Io candidata? Vediamo”

“Io candidata a Milano? Adesso vediamo. Chiaramente, come accade in queste fasi di avvicinamento a un appuntamento elettorale, oltretutto per una città importante come questa, i presidenti di categorie, specie delle più amate come quella dei farmacisti, sono spesso chiamati in causa. vediamo“.

Così alla ‘Dire’, Annarosa Racca, meneghina doc, classe 1952 e presidente di Federfarma Lombardia, nonché Ambrogino d’oro nel 2016, la donna che secondo il leader della Lega Matteo Salvini “potrebbe mettere d’accordo tutti” gli alleati del centrodestra.

Centrodestra, oggi il vertice dei leader. Ma su amministrative e Copasir la trattativa è in salita. Meloni: “Non capisco polemiche su Urso, noi tifosi solo dell’Italia” di Valeria Forgnone 24 Maggio 2021

“Ringrazio per l’affetto- commenta Racca, confermando di fatto il colloquio con Salvini- il giusto riconoscimento del lavoro che le farmacie hanno fatto quest’anno e la testimonianza della fiducia che hanno le persone verso di noi”.

Per il momento Racca rimane coperta e non si sbilancia: “Mi piacerebbe fare il sindaco? Rispondiamo a una cosa per volta”. La rosa dei candidati del centrodestra per Milano si allarga ancora, con una new entry al femminile di livello.