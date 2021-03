Comunità di Bose verso la scissione: crescono i favorevoli a Enzo Bianchi contro la “svolta autoritaria” del nuovo priore

Pubblicità

Si fa tesissima la situazione della Comunità di Bose. È uno dei dossier più delicati che Papa Francesco ha sulla scrivania dopo la visita storica in Iraq. Il fondatore Enzo Bianchi, pochi giorni fa, ha rotto il silenzio con un comunicato in cui afferma di non accettare le menzogne. È uscito allo scoperto, dal suo eremo-fortino mai abbandonato, dopo la nota della Santa Sede a margine dell’udienza di Bergoglio del 5 marzo con l’attuale priore Luciano Manicardi e del delegato pontificio padre Amedeo Cencini. In quel testo anche Bergoglio chiede l’esecuzione del decreto del 13 maggio 2020. E cioè l’allontanamento obbligato sia di Bianchi sia di altri tre monaci: Lino Breda, Antonella Casiraghi e Goffredo Boselli.

In queste ore ci sono diplomazie sotterranee al lavoro, ecclesiastiche e no, per trovare una soluzione. Quale? La più probabile, soprattutto per evitare l’incancrenirsi dei cattivi rapporti, è una scissione consensuale, che potrebbe vedere l’uscita dal monastero di Magnano, nel Biellese, di almeno una decina di fratelli e sorelle ancora adesso più vicini al fondatore. Ognuno per la sua strada, insomma, cercando di lenire con il tempo le ferite. Il luogo non esiste ancora, ma lo si sta cercando in varie zone d’Italia. A maggior ragione dopo che è sfumata l’ipotesi di Cellole, in diocesi di Volterra, dove Bianchi e gli altri tre avrebbero dovuto vivere nella precarietà di un comodato d’uso in mano a Bose e senza poter praticare la vita monastica.

L’avviso “Ordine e disciplina” comparso nel monastero

Il 47mo monaco

“Non si può voler stravincere umiliando le persone”, taglia corto Riccardo Larini, 47mo monaco nella storia della Comunità di Bose, che ha lasciato il saio nel 2005. È uno dei più attivi nell’attuale, delicatissima tessitura diplomatica. Lo fa da Tallin, in Estonia, dove ha una società che si occupa di formazione. Sul suo blog non le manda a dire, neppure a Enzo Bianchi, cui fin da subito aveva rimproverato di non essersi spostato da Bose per non creare cortocircuiti.

“È palese – così gli si rivolge Larini – che è soprattutto a causa tua (il che non vuol dire per colpa tua) che si sono riversati anche sugli altri l’odio e la furia dei talebani che hanno preso in mano i destini della comunità che tu hai fondato, supportati da un’istituzione ecclesiale che sembra aver dimenticato ormai del tutto il Vangelo e che ha optato palesemente per il ricorso a strumenti totalitari, degni dei peggiori regimi al mondo”. E incalza: “Il tutto sotto gli occhi compiacenti e in larga misura complici di una stampa cattolica che conferma l’attuale abbandono della traiettoria conciliare da parte della Chiesa italiana”.

Enzo Bianchi con Papa Francesco

A dire il vero, fin da quando è esploso il caso lo scorso anno, Enzo Bianchi ha sempre raccomandato ai molti amici sgomenti – intellettuali come lo psicoanalista Massimo Recalcati, i filosofi Massimo Cacciari e Salvatore Natoli, come pure molti alti prelati – di non fare nulla e di non sottoscrivere appelli già pronti e in più versioni: “Non si fa nulla contro il Papa, aspettiamo”. Ma la “chiusura” sulla ipotesi di Cellole, quando sembrava che lo stesso Papa Francesco stesse lavorando per una soluzione più morbida, ha cambiato la prospettiva.

Tant’è che in molti stanno chiedendo a Enzo Bianchi di pubblicare il decreto inappellabile che lo riguarda (i decreti in realtà sono quattro, uno per monaco espulso) giusto per rompere la cortina di ambiguità che lo stesso Vaticano ha creato. “Bose è di tutti, non la si può liquidare così, senza spiegazioni e senza che nessuno possa capire”, si limita a dire, con grande amarezza, l’ex sindaco di Torino Valentino Castellani, ora ottantenne, ma da sempre frequentatore della comunità, come tantissimi altri della “generazione Bose“.

Il monastero di Bose a Magnano, nel Biellese

Roma locuta causa finita?

Il punto è che a motivo del duro e inappellabile intervento vaticano non vi sono abusi sessuali, deviazioni dottrinali o chissà quali altre nefandezze. Bensì rapporti e relazioni mal gestite, con sovraccarichi di rancori e non detti: un Vietnam della fraternità. Il canonista dell’Università di Pisa Pierluigi Consorti è molto netto: “Questa vicenda – a prescindere da come e se finirà – lascia l’amaro in bocca. Bose è stata per molti un riferimento spirituale importante. Segno di freschezza evangelica e rinnovata presenza monastica nel mondo. Nessuno si scandalizza se il cammino di questi fratelli e sorelle è affaticato, sofferente e bisognoso di conversione. La libertà evangelica di Bose, la sua liturgia, la vita monastica di fratelli e sorelle battezzati in Cristo ha testimoniato l’adesione alla regola evangelica (di altre regole? non si sa) senza bisogno di ricorrere al potere”.

“Purtroppo – continua Consorti – oggi Bose ci fa invece scontrare con le strettoie antiche dell’uso autoritativo del potere clericale. Essa si fa forte della forma contro la sostanza. Domanda obbedienza cieca mentre nasconde la verità dei fatti. E anche il Papa a questo punto si trova vittima dell’esercizio di un potere apparentemente senza limiti, che sfugge persino alle regole del diritto canonico. Roma locuta, causa finita (“Roma ha parlato, la causa è definitivamente chiusa”) non è una sentenza, ma una tentazione ricorrente di cui ci si dovrebbe liberare. Essa si presenta come una coperta sulla trasparenza. Oscura persino il coraggio di un viaggio apostolico senza precedenti. Verrebbe voglia di non sapere. Di fare finta di niente. Di minimizzare. Di lasciare Bose al suo destino. Ma bisogna avere invece il coraggio di gridare sui tetti, di fare entrare la luce, di discutere di diritti e di doveri reciproci”.

Il giro di vite a Bose

Anche a Bose, peraltro, non stanno niente bene. Il Priore Manicardi ha inasprito regole e disciplina (lo si vede da un cartello apparso nei giorni scorsi, che vieta persino “urla e grida”): nessuno parli con l’esterno e neppure nei momenti comunitari. Eventuali richieste vanno indirizzate al “Discretorio“, inquietante organismo gestionale introdotto dallo stesso Manicardi.

Chi è vicino a lui fa filtrare commenti acidi, segno che ormai non c’è possibilità alcuna di riconciliazione: “Noi per ora continuiamo a fare silenzio. Ma anche senza veline un giornalista può chiedersi chi mente tra la Santa Sede che dice che tutto è avvenuto d’intesa tra delegato pontificio, Segreteria di Stato e Papa oppure Enzo che dice che delegato, Priore ed economo hanno agito in contrasto con il Segretario di Stato. E sempre senza veline ci si può chiedere la coerenza della cifra di 500mila euro con i prezzi di mercato per l’abitazione di due persone (Enzo e chi lo assiste). Il tutto semplicemente a partire da due comunicati, di cui uno risalente a un mese fa e reso pubblico solo ora”.



La scissione unica strada

Non se ne esce. Mentre non si contano gli inutili commenti partigiani (“Enzo è impazzito”, “No, sono pazzi gli altri”) c’è chi sta male seriamente ed è molto preoccupato. Su tutti, per esempio, i cardinali Gianfranco Ravasi e Matteo Maria Zuppi, solo per citarne alcuni. Cosicché, lo scenario di un futuro prossimo, auspicato da molti, è proprio quello suggerito da Riccardo Larini: via, scuotendo la terra dai vostri calzari, come dice il Vangelo.

“Posso solo ricordarvi, umilmente, come vostro fratello – scrive Larini agli espulsi ex confratelli Breda, Casiraghi e Boselli – ciò che Enzo stesso ci ha insegnato e ha spesso ripetuto, e cioè che nessuno può impedirci di vivere il Vangelo, neppure la Chiesa. Voglio perciò innanzitutto ringraziarvi pubblicamente per avere cercato un dialogo, da veri cristiani, con chi vi colpiva in maniera potenzialmente mortale. La ragione, infatti, non sta mai da una parte sola, e pur compiendo anche voi i vostri errori sono pienamente cosciente della vostra costante ricerca e attesa di soluzioni più umane e cristiane alla crisi profonda che ha colpito la vostra (oso dire “nostra”) comunità”.

“Voglio ringraziarvi – prosegue Larini – per avere cercato una ricomposizione, in primo luogo, per vie ecclesiali e non per tribunali. Si tratta di una scelta per nulla scontata. Il diritto a un processo equo è infatti uno dei capisaldi della Dichiarazione Fondamentale dei Diritti Umani del 1948, e il diritto canonico contiene (e fa uso di) strumenti in chiarissimo contrasto con questo documento fondamentale dell’umanità. La vostra decisione è ancor più degna di rispetto perché sicuramente, in sede civile, risulterebbe impossibile privarvi di ciò che avete largamente contribuito a realizzare sul piano materiale. E aggiungo che se anche decideste di appellarvi in futuro ai tribunali secolari, compirete un atto legittimo che non cambierà certamente la mia considerazione per voi”.

Un invito, neppure troppo velato, a chi è ancora a Bose e vorrebbe andarsene. Le vie legali, invece, aprirebbero scenari terribili: ma che nessuno, al momento, sembra





