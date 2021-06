Con il Covid la povertà assoluta investe 5,6 milioni di persone: record nelle serie Istat

Pubblicità

MILANO – L’effetto dell’emergenza sanitaria ed economica si fa sentire tutto nei dati Istat sulla povertà, che raggiunge in Italia livelli che l’Istituto di statistica non aveva mai rilevato nelle sue serie storiche.

Nel 2020 sono risultate in condizione di povertà assoluta poco più di due milioni di famiglie (7,7% del totale in crescita dal 6,4% del 2019) e oltre 5,6 milioni di individui (al 9,4% dal 7,7%). Numeri che, dopo il miglioramento del 2019, portano la povertà assoluta nell’anno della pandemia a raggiungere il livello più elevato dal 2005, inizio delle serie storiche. Per quanto riguarda la povertà relativa, le famiglie sotto la soglia sono poco più di 2,6 milioni (10,1%, da 11,4% del 2019).

Quando parla di “povertà assoluta”, l’Istituto fa riferimento ai valori rispetto ai quali si confronta la spesa per consumi di una famiglia, prendendo in considerazione un paniere di beni e servizi che vengono considerati essenziali per mantenere uno standard di vita minimamente accettabile. Ad esempio, per un adulto (di 18-59 anni) che vive solo, la soglia di povertà è pari a 839,78 euro mensili se risiede in un’area metropolitana del Nord, a 753,87 euro se vive in un piccolo comune settentrionale, a 569,56 euro se risiede in un piccolo comune del Mezzogiorno. Quanto al valore “relativo”, invece, dipende dall’andamento generale dei consumi: sono considerate “povere relative” le famiglie che hanno una soglia di spesa per consumi al di sotto di una “linea della povertà” convenzionale. In questo caso, per esempio, per una famiglia di due componenti è pari alla spesa media per persona nel Paese.

Reddito di cittadinanza e misure di emergenza limitano l’intensità della povertà

Un altro indicatore dell’Istat rileva come le misure di emergenza attuate dal governo, insieme al Reddito di cittadinanza, abbiano se non altro attenuato la condizione di chi soffre l’indigenza. Gli statistici parlano di “intensità della povertà assoluta” – ovvero il calcolo di quanto la spesa mensile delle famiglie povere sia in media al di sotto della linea di povertà, che rende l’idea di “quanto poveri sono i poveri” – e misurano “una riduzione (dal 20,3% al 18,7%) in tutte le ripartizioni geografiche”.

“Tale dinamica – aggiunge l’Istat – è frutto anche delle misure messe in campo a sostegno dei cittadini (reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, estensione della Cassa integrazione guadagni, ecc.) che hanno consentito alle famiglie in difficoltà economica – sia quelle scivolate sotto la soglia di povertà nel 2020, sia quelle che erano già povere – di mantenere una spesa per consumi non molto distante dalla soglia di povertà”.

Il Nord peggiora più del Mezzogiorno

Restando all’analisi della povertà assoluta, i dati Istat dicono di un peggioramento del quadro per le famiglie del Nord, anche se nel complesso l’indigenza morde più ferocemente al Sud. L’anno scorso erano in povertà assoluta il 9,4% delle famiglie del Mezzogiorno (da 8,6%), ma la crescita più ampia si registra nel Nord dove la povertà familiare sale al 7,6% dal 5,8% del 2019. Cambia così la distribuzione della povertà: se prima era in egual misura tra Nord e Sud, oggi ci sono 167mila famiglie povere in più al Settentrione che al Meridione.

Figli penalizzano, l’istruzione difende

Se si guarda alla composizione delle famiglie povere, emerge che il numero di componenti penalizza mentre il livello di istruzione è un’ancora di salvataggio. L’incidenza della povertà assoluta è al 20,5% tra quelle con cinque e più componenti e all’11,2% tra quelle con quattro; si attesta invece attorno all’8,5% se si è in tre in famiglia, dice l’Istat. Che aggiunge: “La situazione si fa più critica se i figli conviventi, soprattutto se minori, sono più di uno – l’incidenza passa infatti dal 9,3% delle famiglie con un solo figlio minore al 22,7% di quelle che ne hanno da tre in su – e tra le famiglie monogenitore. Proprio per queste ultime si registra il peggioramento più deciso rispetto al 2019 (da 8,9% a 11,7%). La dinamica risulta negativa anche per le coppie con figli (dal 5,3% del 2019 al 7,2% se con un figlio, dall’8,8% al 10,5% con due figli)”.

Quanto invece all’istruzione, la diffusione della povertà diminuisce al crescere del titolo di studio. Se la persona di riferimento ha conseguito almeno il diploma di scuola secondaria superiore l’incidenza è pari al 4,4% mentre si attesta al 10,9% se ha al massimo la licenza di scuola media (entrambe le modalità in crescita rispetto al 2019).

Minori e stranieri: i numeri

Altri numeri Istat rendono il quadro più definito. Emerge ad esempio che l’incidenza di minori poveri è più alta della media nazionale: la povertà assoluta nel 2020 ha riguardato oltre 1,3 milioni di minori con una percentuale del 13,5% a fronte del 9,4% degli individui in generale a livello nazionale. Per i bambini e i ragazzi il tasso di povertà assoluta è cresciuto di oltre due punti rispetto al 2019 (11,4%).

Altro fattore penalizzante, la nazionalità. Gli individui stranieri in povertà assoluta sono oltre un milione e 500mila, con una incidenza pari al 29,3%, contro il 7,5% dei cittadini italiani. Le famiglie in povertà assoluta sono nel 71,7% dei casi famiglie di soli italiani (oltre 1 milione e 400mila) e per il restante 28,3% famiglie con stranieri (oltre 568mila), pur rappresentando queste ultime solo l’8,6% del totale delle famiglie.





