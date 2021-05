Concertone, Lega: la Rai querela Fedez, atto dovuto

“La Rai ha conferito mandato ai propri legali di procedere in sede penale nei confronti di Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez“. A dare l’annuncio dell’iniziativa legale dell’azienda è Massimiliano Capitanio, deputato della Lega e capogruppo in vigilanza Rai. La querela è stata fatta, spiega l’esponente del Carroccio, “in relazione all’illecita diffusione dei contenuti dell’audio e alla diffamazione aggravata in danno della società e di una sua dipendente avvenuti in occasione del concerto del Primo maggio”.

Le polemiche sono nate dopo le accuse di Fedez alla Rai per il tentativo di censura, da parte dell’azienda al suo discorso. Il rapper dal palco del Concertone ha pronunciato un duro attacco alla Lega e in difesa del ddl Zan contro l’omofobia ma, ha denunciato il cantante, l’azienda avrebbe tentato di fargli cambiare il discorso per evitare polemiche. Un’accusa che Fedez ha supportato diffondendo l’audio di una telefonata, avvenuta a poche ore dalla sua esibizione, con i vertici di Rai3. E proprio per quella telefonata ora la Rai ha deciso di querelare il rapper.

Rai 3, la difesa del direttore in commissione dopo il caso del concertone: “Dalla politica solo pressioni” di Annalisa Cuzzocrea 05 Maggio 2021

“Si tratta di un atto dovuto e doveroso”, dice il legghista. “Su temi fondanti della nostra democrazia, come la libertà di espressione e il rispetto della persona, non è possibile scherzare né tantomeno organizzare show per un pugno di like. Noi speriamo solamente che emerga la verità – prosegue Capitanio – non abbiamo sete di vendetta e ci siamo già dichiarati disponibili ad accogliere la richiesta di Fedez di venire in audizione in Vigilanza. Quella sera sono state fatte e dette cose troppo gravi, sarebbe offensivo del nostro ruolo fare finta di niente”.