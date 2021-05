Concertone, l’offensiva della Lega contro la Rai dopo il caso Fedez. Capitanio: “Fuori il contratto tra società esterna e Rai”

Pubblicità

La Lega ora passa al contrattacco. Dopo il durissimo monologo del rapper Fedez dal palco del concerto del Primo maggio nei confronti di alcuni esponenti del partito di Matteo Salvini per il Ddl Zan con l’elenco delle loro prese di posizione su omosessualità e scelte di genere, ora è proprio il Carroccio ad alzare la voce. E lo fa attraverso Massimiliano Capitanio, il capogruppo della Lega in commissione di Vigilanza Rai e segretario della bicamerale, che spiega quale sia l’intendimento della Lega sulla vicenda Rai-Fedez al centro dell’infuocata polemica: “Vogliamo vedere il contratto tra la società esterna che ha organizzato il Concertone e la Rai. Dalle prime verifiche che ho fatto risulta che la Rai abbia speso circa 600mila euro tra costi esterni e costi di produzione. Chiederemo approfondimenti per vedere se ci sono gli estremi per un esposto alla Corte dei Conti e per esprimere un atto di indirizzo in Vigilanza, affinché l’Azienda di Servizio Pubblico impugni il contratto alla luce dei gravi errori che ci sono stati sul palco del Concertone e mi riferisco sia all’uso strumentale della festa dei lavoratori per parlare d’altro senza contraddittorio peraltro in una rete pubblica e sia al mancato controllo sulla promozione di marchi pubblicitari da parte di Fedez, cosa assolutamente vietata dalle policy Rai”.

Capitanio fa chiarezza: “Non mi risulta che nessuno della Lega abbia letto preventivamente l’intervento di Fedez, sicuramente nessuno della Vigilanza, anche perché non abbiamo mai avuto alcun atteggiamento censorio. Chi poteva leggerlo sono invece i rappresentanti del Pd e del M5s che hanno lottizzato quella Rete. Dispiace vedere che alcuni giornali vogliano attribuire alla Lega responsabilità che stanno tutte a sinistra”.

La sera del Concertone Fedez ha recitato il suo testo in versione integrale accusando la Rai di censura. Viale Mazzini ha smentito e il rapper, di conseguenza, ha pubblicato sui social un video che riprende la telefonata intercorsa tra il rapper e il capo degli autori di iCompany (la società che produce la kermesse per la Rai) Massimo Cinque che lo esorta ad “adeguarsi a un sistema che lei probabilmente non riconosce”. Poi interviene la vicedirettrice di Rai3, Ilaria Capitani, che taglia corto: “Non c’è alcuna censura, la Rai fa un acquisto di diritti e ripresa, non è responsabile della sua presenza né di quello che dirà”. E aggiunge: “Ritengo inopportuno il contesto”.

Ora nella vicenda prende la parola Franco Di Mare, direttore di Rai 3, con un post pubblicato su Facebook: “Molti mi chiedono in modo sincero parole di chiarezza sulla vicenda di Fedez e le sue affermazioni sulla presunta censura da parte della Rai. Lo avrei fatto a breve perchè le dichiarazioni dell’artista sono gravi e infamanti parimenti a quanto sono infondate e il pubblico che segue Rai3 proprio perché la reputa una rete libera merita una risposta. È però, intanto, intervenuta una mia convocazione da parte del presidente Barachini della commissione di Vigilanza Rai – aggiunge il post – sarà quindi quella la sede per fare chiarezza e al momento è dunque inopportuna ogni mia dichiarazione sulla vicenda”.

In attesa di “fare chiarezza” nell’audizione in Vigilanza prevista per mercoledì 5 maggio alle 19, Di Mare posta il video della conversazione integrale della vicedirettrice di Rai 3 Ilaria Capitani (“cui va la mia vicinanza umana e la mia stima professionale”) con Fedez che invita ad “ascoltare attentamente confrontandola con la versione pubblicata dall’artista”. “Ci si rende subito conto che nella sua versione ci sono gravi omissioni e che questi tagli alterano oggettivamente il senso di quanto detto dalla vicedirettrice – prosegue il post di Di Mare – che nel colloquio esclude fermamente, ben due volte, ogni intenzione censoria e che alla domanda esplicita dell’artista se può esprimere considerazioni che lei reputa inopportune ma lui opportune lei risponde con un netto ‘assolutamente’. Ma di questo nella versione di Fedez non c’è traccia alcuna”. “A me francamente spiace sempre quando si manipolano conversazioni per far valere le proprie ragioni – continua Di Mare – che lo abbia fatto un artista del calibro di Fedez che è anche un riferimento positivo per tanti giovani mi spiace ancor di più. Come mi dispiace che molti, troppi, hanno immediatamente preso per buone le sue affermazioni senza neanche prendersi il tempo del prudente approfondimento utile a capire se ci fosse un’altra versione, una diversa verità. Ma purtroppo si sa: ai tempi dei social la velocità conta più della ponderatezza”.

Questo post, conclude Di Mare, “è invece per tutti coloro che hanno voluto, prima di esprimere un giudizio, aspettare di avere un quadro più completo della vicenda e di cui questo à un primo tassello – aggiunge – e che in commissione di Vigilanza, che ringrazio per l’opportunita’ che mi da di fare chiarezza, si disegnerà in tutta la sua interezza”.





