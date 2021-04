Concorsopoli Pd, il sindacato accusa Zingaretti: “A Frosinone favorito il figlio di un’ex senatrice dem”

Pubblicità

Pubblicità

Tra le contestate assunzioni alla Regione Lazio di funzionari ricorrendo alla graduatoria del Comune di Allumiere e il concorso per 70 assistenti amministrativi gestito dall’Azienda sanitaria di Latina e congelato dopo i primi sospetti, due vicende su cui stanno compiendo accertamenti le Procure di Civitavecchia e Latina, i dem sono nel mirino.

Da settimane, tra ipotesi di reato, partendo dall’abuso d’ufficio, a semplici questioni di inopportunità politica, il Pd nel Lazio è accusato di aver compiuto operazioni spericolate per aiutare politici, familiari di esponenti del partito, collaboratori e amici. Un posto al sole per tutti. Mentre carabinieri e finanzieri indagano, il caso si va però sempre più allargando e a denunciare politiche a favore di simpatizzanti dem e figli di è ora anche l’Ugl Salute di Frosinone. La segretaria provinciale del sindacato, Rosa Roccatani, descrive una gestione facile dell’Azienda sanitaria del basso Lazio dal 2015 al 2019, puntando il dito contro l’allora manager e contro lo stesso governatore Nicola Zingaretti.

Concorsopoli Pd alla Pisana, cade la prima testa: si dimette Mauro Buschini di Lorenzo D’Albergo 07 Aprile 2021

Per quattro anni al timone dell’Asl di Frosinone c’è stato Luigi Macchitella, ora nel Cda del Valmontone Hospital, e con alle spalle esperienze manageriali al San Camillo di Roma e all’Asl di Viterbo. La sindacalista sostiene che il commissariamento di un’Azienda sanitaria, come prescritto da una legge regionale del Lazio approvata proprio durante la legislatura Zingaretti, è consentita di norma per un periodo di sessanta giorni, in attesa della nomina del nuovo direttore generale, mentre in Ciociaria è durato circa quattro anni.

(agf)

Il punto però è proprio su quanto sarebbe accaduto in quel periodo. L’esponente dell’Ugl va giù duro: “Una “allegra gestione” sui concorsi e avvisi pubblici che hanno minato alla base la “meritocrazia”, che ha visto risultare vincitori di concorso quasi tutti in base al “colloquio” e non per i titoli”. La sindacalista sostiene infatti che in circa dieci concorsi per il conferimento degli incarichi di direttore di Unità operativa complessa, quelli che una volta erano i primari, le commissioni d’esame estratte a sorte sono risultate composte “da due membri su tre che sono risultati conoscenti del candidato che ha poi vinto, o del commissario Macchitella o di entrambi”.

Concorsopoli, Ignazio Marino: “Vicenda triste. Il Pd non può far finta di nulla” di Lorenzo D’Albergo 04 Aprile 2021

Roccatani specifica poi che due vincitori, su posti per cui aveva concesso specifiche deroghe lo stesso Zingaretti nella veste di commissario alla sanità del Lazio, sono risultati essere uno il figlio di una ex senatrice del Partito democratico e l’altro un ex dirigente medico a tempo indeterminato del San Carlo di Nancy di Roma, che avrebbe partecipato a un avviso di mobilità indetto dall’Asl di Frosinone, sarebbe stato escluso per difetto di titoli e poi, grazie a una convenzione firmata dal commissario dell’Azienda sanitaria con il San Carlo, sarebbe stato reclutato con uno stipendio da 6.480 al mese.

Ancora: per la sindacalista dei circa 29 concorsi da dirigente medico di primo livello, quelli che erano gli assistenti medici, espletati, la commissione sarebbe stata sempre presieduta dal direttore sanitario aziendale facente funzioni in difformità della norma, in base alla quale tali commissioni devono essere presiedute da un Direttore di Unità operativa complessa della stessa disciplina messa a concorso. Di più: “Ancora più eclatante il conferimento dell’incarico di incarico di Direttore di UOC “professioni Sanitarie”, il quale avveniva addirittura in assenza del previsto avviso pubblico, in difetto dei cinque anni di anzianità nella dirigenza come la legge impone, soprattutto a solo circa 35 giorni dal passaggio dall’area di comparto all’area della dirigenza”.

Parentopoli Pd, bloccato il concorso Asl. “Avviata un’indagine interna” di Clemente Pistilli 09 Aprile 2021

L’esponente Ugl ha indicato anche il caso di un avviso interno a cui avrebbe partecipato un dirigente medico esterno poi risultato vincitore, procedimento annullato dal Tribunale di Frosinone su ricorso di uno dei partecipanti, con condanna alla ripetizione di scelta tra i candidati risultati idonei, finito però con un nuovo avviso, a cui avrebbe partecipato di nuovo il dirigente esterno, risultando ancora una volta vincitore e ottenendo l’incarico di direttore di distretto.

Tutto oggetto di esposti da parte della segretaria provinciale del sindacato. E come se non bastasse anche altri sindacati, sempre a Frosinone, stanno preparando esposti e denunce su assunzioni, appalti e consulenze. Sempre puntando il dito sulla gestione dem della sanità.

Scandalo Concorsopoli Pd, ecco tutti i nomi coinvolti nello stipendificio dem 10 Aprile 2021





Go to Source

Tweet Share Pinterest