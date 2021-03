Condono cartelle, nel magazzino del Fisco mille miliardi di crediti da riscuotere. Ma lo Stato può recuperarne meno del 10%

Pubblicità

MILANO – Si scrive cancellazione delle cartelle e si legge condono. L’operazione che il governo si prepara a lanciare con il prossimo sostegni potrebbe potrebbe però anche prendere il nome di “pulizie di primavera”. Si tratta infatti di fare ordine in un magazzino da quasi 1000 miliardi di crediti nei confronti dello Stato, tra debiti con il Fisco, l’Inps, l’Inail e altri enti, e che per buona parte l’Erario deve rassegnarsi a non rivedere mai più, con una speranza di recupero solo per meno del 10% del totale.

I numeri di dettaglio li ha forniti il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini in audizione alla Camera lo scorso settembre. Dei 987 miliardi di crediti affidati in riscossione al 1 gennaio 2020 (ma i dati di oggi sono solo leggermente più alti), il 15% fa riferimento a soggetti falliti, il 13% a soggetti deceduti e il 13% a nullatenenti. Siginifica, in altre parole, che su 10 euro che lo Stato deve recuperare dai suoi cittadini, almeno 4 dovrebbe incassarli da persone o imprese che sicuramente non pagheranno. Una battaglia già persa in partenza quindi: 400 miliardi di euro che lo Stato non vedrà mai.

C’è di più. Un’altra fetta piuttosto consistente, il 45%, riguarda contribuenti nei confronti dei quali l’Agenzia ha già scolto azioni esecutive e cautelari “che non hanno consentito il recupero integrale dell’attuale loro debito attuale”. Qui non si è più nel campo dell’impossibile per il Fisco, ma di sicuro in quello del molto difficile. Un’altra montagna, difficile da scalare, che vale 440 miliardi di euro, a cui se ne aggiungono altri 50 in cui l’attività di riscossione è sospesa in seguito a provvedimenti di autotutela, cioè atti di correzione o annullamento da parte degli enti creditori (ad esempio in seguito a una sentenza che ha dato ragione a un contribuente in seguito a un contenzioso).

Si arriva così al 91% di crediti impossibili o difficili da riscuotere, quasi 900 miliardi sul totale del magazzino. Un costo per la macchina amministrativa dell’Agenzia, costretta a continuare a dovere gestire atti su somme che sa di non potere incassare. Qui si è inserita l’iniziativa del governo, che si prepara a stralciare tutte le cartelle emesse tra il 2010 e il 2015, ipotizzando che proprio tra le cartelle più vecchie ci siano quello relative a crediti ormai non più esigibili. Lo confermano i dati dell’Agenzia delle Entrate, dei 987 miliardi da riscuotere più del 68% è relativo a cartelle affidate all’agenzia tra il 2000 e il 2015 e solo il 31,4% è successivo.

Resta solo da decidere, ed è il nodo politico da sciogliere in queste ore, quali cartelle eliminare posto che il periodo di riferimento sarà l’arco temporale 2000-2015. La relazione tecnica di una delle ultime bozze del provvedimento effettua diverse simulazioni in questo senso, ponendo vari tetti di applicazione. Senza alcuna soglia, cioè cancellando indistintamente tutte le cartelle fino al 2015, verrebbero cancellati 660 miliardi di debiti pari a 70,5 milioni di cartelle, portando così il magazzino a 339 miliardi dai circa mille attuali visto che rispetto a gennaio 2020 i dati sono leggermente saliti. Fissando un tetto a 10 mila euro a sparire sarebbero 65,2 milioni di cartelle e 97 miliardi di debito, lasciando il magazzino a quota 902. Scendendo infine a 5000 euro, soglia che negli ultimi giorni era parsa come più accreditata si azzererebbero 57,3 milioni di cartelle per un controvalore di 54 miliardi di euro.





